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Головні прем’єри лютого 2022 року: огляд

"Найкращі вихідні"

Прем’єра: 2 лютого

Жанр: комедія

Режисер: Влад Климчук

У головних ролях: Дар'я Петрожицька, Ірма Вітовська, Богдан Осадчук, Георгій Хостікоєв

В українському фільмі "Найкращі Вихідні" нам покажуть щемливу історію, як юна дівчина з Одеси шукає свого батька-рокера. Крім цього, дізнаємося як це працювати волонтером на Atlas Weekend, якщо ти – хлопець із Німеччини. На цьому історія не зупиняється! Найпалкіші шанувальники українських комедій побачать сюжет про те, як кар’єристка зі Львова приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат зриває їй абсолютно всі плани. Напевне, у кожного була знайома ситуація – коли чогось дуже сильно прагнеш, а потім раз і повертаєшся до тих ситуацій, які підкидає саме життя.

"Найкращі вихідні" 2022: дивіться трейлер

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"Паралельні матері"

Прем’єра: 3 лютого

Жанр: драма

Режисер: Педро Альмодовар

У головних ролях: Пенелопа Крус, Россі де Пальма, Айтана Санчес-Хіхон

За сюжетом, героїня Пенелопи, Дженіс, – досить успішна мадридська фотографиня, яка закохалася у модель своєї зйомки. Вони мають спільний інтерес, який стосується насправді не лише їх, а насправді усієї сучасної Іспанії. Результатом зв'язку стає вагітність Дженіс, яку вона відмовляється переривати. У клініці героїня знайомиться з юною студенткою Аною та їхні долі перетинаються найнесподіванішим чином.

"Паралельні матері": дивіться український трейлер

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"Тріумф"

Прем’єра: 3 лютого

Жанр: комедія, драма

Режисер: Еммануель Курколь

У головних ролях: Кад Мерад, Девід Аяла, Ламін Сіссоко

"Тріумф" став найкращою європейською комедією 2020 року за версією Європейської кіноакадемії. Стрічка натхненна реальною історією Яна Джонсона – шведського театрального режисера. У 1985 році він поставив п'єсу "В очікуванні Ґодо", в якій грали справжні в'язні. Під час турне п'ятеро з шести "акторів" утекли. У фільмі "Тріумф" режисер Еммануель Курколь зробив вільний виклад реальних подій: зі Швеції він їх переніс до Франції, а саму історію переосмислив.

"Тріумф": дивіться український трейлер

"Фантазії для дорослих"

Прем’єра: 3 лютого

Жанр: еротична комедія

Режисери: Давід Фенкінос, Стефан Фонкінос

У головних ролях: Карін Віар, Кароль Буке, Моніка Беллуччі

Глядачам покажуть смішні, кумедні та просто незграбні ситуації. Шість різних пар у погоні за гострими відчуттями влаштують справжню буфонаду – комусь вдасться зміцнити стосунки, а хтось буде приречений на френдзону.

"Фантазії для дорослих": дивіться український трейлер

"Смерть на Нілі"

Прем’єра: 10 лютого

Жанр: детектив, драма, кримінал

Режисер: Кеннет Брана

У головних ролях: Ґаль Ґадот, Кеннет Брана, Армі Гаммер

Цікаво, що сюжет ґрунтується на однойменному романі Агати Крісті про детектива Еркюля Пуаро. У центрі подій – єгипетський шикарний відпочинок бельгійського детектива Еркюля Пуаро на борту гламурного пароплава, який згодом перетворюється на страхітливий пошук вбивці. Сюжет за офіційним синопсисом трохи нагадує "Ножі наголо" та "Загадкове вбивство". Однак, ця історія розгортається на тлі епічних пейзажів з широкими пустелями та величними пірамідами Гізи.

До чого призвела ревність, пристрасть, чимала кількість сюжетних поворотів – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

"Смерть на Нілі": дивіться український трейлер

"Вийду за тебе"

Прем’єра: 10 лютого

Жанр: комедія, мелодрама, музика

Режисерка: Кет Койро

У ролях: Оуен Вілсон, Дженніфер Лопес, Сара Сільверман

У центрі сюжету попзірка, яка під час весільної церемонії прямо на сцені дізнається, що її наречений, також відомий музикант, зраджував їй зі своєю помічницею. Тоді вона робить відчайдушний вчинок і виходить заміж за першого зустрічного з натовпу, який виявляється простим учителем математики.

"Вийду за тебе": дивіться трейлер

"Незвідане: Удача Дрейка"

Прем’єра: 10 лютого

Жанр: бойовик, пригоди

Режисер: Рубен Флейшер

У ролях: Том Голланд, Марк Волберг, Антоніо Бандерас

Фільм є екранізацією однієї з найвідоміших комп'ютерних ігор Uncharted студії Naughty Dog. У трейлері нам показали, як до рук Нейтана Дрейка потрапляє загадковий артефакт. Згодом головний герой захоче віднайти скарб, однак, на його шляху трапляється багато несподіванок і перешкод. Крім цього, ми побачили, як молодий Нейтан Дрейк падає з літака. Це сцена з Uncharted 3: Drake's Deception.

Стрічка розповість абсолютно нову історію, оскільки дія фільму відбуватиметься до подій серії ігор.

"Незвідане: Удача Дрейка": дивіться фінальний трейлер українською

"Падіння місяця"

Прем’єра: 17 лютого

Жанр: науково-фантастичний фільм-катастрофа та бойовик

Режисер: Роланд Еммеріх

У ролях: Геллі Беррі, Патрік Вілсон, Джон Бредлі-Вест

За сюжетом, місяць сходить з Орбіти й починає рухатися у сторону Землі. Зіткнення із супутником знищить планету, тому люди намагатимуться запобігти. Людство опиняється в руках Джо Фоулера – колишньої астронавтки NASA. Її у фільмі зіграла лауреатка Оскара Геллі Беррі. Разом з іншим астронавтом Браяном Харпером вона відправиться у космос і зрозуміє, що майже нічого не знала про Місяць.

Цікаво. Бюджет стрічки становить 150 мільйонів доларів, що робить його одним із найдорожчих незалежних фільмів в історії.

"Падіння місяця": дивіться трейлер

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"Носоріг"

Прем’єра: 17 лютого

Жанр: драма, кримінал

Режисер: Олег Сенцов

У ролях: Сергій Філімонов, Марія Штофа, Павло Шпегун

Нагадаємо, дев'ять років тому, у 2012 році, Держкіно погодилось підтримати картину Олега Сенцова. Однак, розпочати роботу над нею режисеру не вдалось через незаконне ув'язнення в російській в'язниці. Процес пішов лише 2020 року.

"Носоріг" ґрунтується на реальних подіях і правдиво показує жорстокі 1990-ті. У центрі сюжету – історія хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Однак, автор стрічки стверджує, що вона не про бандитів, а про "історію України".

"Носоріг": дивіться трейлер українського фільму

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"Гра тіней"

Прем’єра: 24 лютого

Жанр: бойовик, трилер

Режисер: Марк Вільямс

У ролях: Ліам Нісон, Ейдан Квінн, Тейлор Джон Сміт

У стрічці йдеться про агента Тревіса Блока, який упродовж своєї кар’єри брав участь у таких місіях, про які страшно розголошувати. Однак, згодом він зрозумів, що хоче присвятити частину свого життя родині. Але не все так просто, донька не вірить, що він може бути хорошим дідусем, а колишнє керівництво стає на перепоні спокійного життя. Чи вдасться Тревісу вийти з гри – дізнаємося після перегляду стрічки.

"Гра тіней": дивіться трейлер

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3 лютого

"Очі Теммі Фей", біографія, драма;

"Я – Златан", спорт, драма, біографія;

"Чорний телефон", жахи;

"Вечори французького кіно", фестиваль, який щорічно відкриває глядачам нові роботи французького кінематографа;

"Флірт з дияволом", трилер.

10 лютого

"Мангеттен", драма, комедія, мелодрама.

14 лютого

"Ромео + Джульетта", драма, мелодрама.

17 лютого

"(Не)ідеальні парочки", комедія.

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24 лютого