Головну роль у фільмі виконує муза Альмодовара – володарка Оскара Пенелопа Крус, для якої це вже восьмий спільний проєкт з режисером. За сюжетом, її героїня Дженіс – досить успішний мадридський фотограф, яка заводить випадковий роман з одним із героїв своєї зйомки.

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Їх зближує один спільний інтерес, який стосується насправді не лише їх, а за фактом – усієї сучасної Іспанії. Результатом зв'язку стає вагітність Дженіс, яку вона відмовляється переривати. У клініці вона знайомиться з юною студенткою Аною та їхні долі перетинаються найнесподіванішим чином.

Крім Крус, у фільмі зіграла інша постійна зірка Альмодовара – Россі Де Пальма, а також нове обличчя європейського кіно – красуня Мілена Сміт.

"Паралельні матері" 2021: дивіться трейлер

"Паралельні матері" відкривали престижний Венеціанський кінофестиваль, де Пенелопа Крус стала володаркою Кубка Вольпі за кращу жіночу роль, а фільм справив незабутнє враження на критиків, адже несподівано під маскою історії про неідеальних матерів Педро Альмодовар приховав, вперше у своїй кар’єрі, політичне висловлювання.

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Вочевидь, для іменитого режисера настав період експериментів. Спочатку – політика, попереду – робота англійською мовою. І перший експеримент вдався: після фестивалів у Венеції та Нью-Йорку "Паралельні матері" утримували 100 % рейтинг кінокритиків, а після прокату в більшості західних країн коефіцієнт Rotten Tomatoes закріпився на позначці 97 %, що є одним із найкращих результатів минулого року. За що ж насамперед хвалять нову картину Альмодовара?

Відгуки західної преси про картину Альмодовара

Емі Ніколсон у матеріалі для FilmWeek "зізнається у коханні" Пенелопі Крус: "Цей перфоманс Пенелопи Крус, мабуть, тепер мій улюблений, що говорить багато про що, адже вона завжди просто чудова".

Іменитий історик кіно і критик Пітер Треверс у своєму сюжеті для телеканалу ABC наполягає, що "оскарівський" комітет повинен уважніше придивитися до найсильнішої роботи Крус: "Примітка для Оскара: подбайте про те, щоб блискуча Пенелопа Крус була номінована за кращу жіночу роль за цей емоційний фільм від режисера Педро Альмодовара про мадридського фотографа, яка переживає незаплановану вагітність та заплутане політичне минуле".

Ренді Майєрс з "Лос-Анджелес Таймс" виділяє новий фільм уславленого іспанського режисера загалом: "Альмодовар показує нам, що він такий самий грайливий, авантюрний і актуальний, як завжди, у цій до біса добрій і дивовижно емоційній мелодрамі, яка торкається важливих питань історії, права первородства та зв'язків, які формуються між жінками".

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У редакторській колонці впливового журналу The New Yorker "Паралельні матері" були названі абсолютним тріумфом як Педро Альмодовара, так і для Пенелопи Крус. А видання Washington Post відзначило, що "Матері" залишаючись простим і дуже глядацьким фільмом примудряється елегантно торкнутися безліч тем: від жіночності та материнства, до минулого всього іспанського народу.

Якою ж виявиться нова робота Педро Альмодовара "Паралельні матері" і чи гідна Пенелопа Крус номінації на Оскар – ми дізнаємося дуже скоро. Фільм виходить в український прокат з 3 лютого.