Фільм матиме назву "Посібник для хатніх робітниць" (A Manual for Cleaning Women) і буде екранізацією легендарної книги A Manual for Cleaning Women: Short Stories, яка складається з 43 оповідань про жінок різних професій. Її авторкою є американська письменниця Лючія Берлін.

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Кейт Бланшетт зіграє головну героїню Ней. Режисер планує зробити проєкт, що об’єднає всі історії жінок, які опинилися у різних ситуаціях. Сьогодні фільм перебуває на ранньому етапі виробництва. Про зйомки та дату прем’єри автори не повідомляють.

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Нагадаємо, у 2021 році Кейт зіграла у найпопулярнішому фільмі Netflix "Не дивіться вгору" та в американському психологічному трилері "Алея жаху". Цьогоріч її чекає участь у таких стрічках: "Піноккіо" та "Бордерлендс".



Педро Альмодовара та Кейт Бланшетт / Фото з інстаграму зірки