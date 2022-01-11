Фильм будет называться "Руководство для домработниц" (A Manual for Cleaning Women) и будет экранизацией легендарной книги A Manual for Cleaning Women: Short Stories, которая состоит из 43 рассказов о женщинах разных профессий. Ее автором является американская писательница Лючия Берлин.
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Кейт Бланшетт сыграет главную героиню Ней. Режиссер планирует сделать проект, объединяющий все истории женщин, оказавшихся в разных ситуациях. Сегодня фильм находится на раннем этапе производства. О съемках и дате премьеры авторы не сообщают.
Напомним, в 2021 году Кейт сыграла в самом популярном фильме Netflix "Не смотрите вверх" и в американском психологическом триллере "Аллея ужаса". В этом году ее ожидает участие в таких фильмах: "Пиноккио" и "Бордерлендс".
Педро Альмодовара и Кейт Бланшетт / Фото из инстаграма звезды