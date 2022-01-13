Главную роль в фильме исполняет муза Альмодовара – обладательница Оскара Пенелопа Крус, для которой это уже восьмой совместный проект с режиссером. По сюжету, ее героиня Дженис – довольно успешный мадридский фотограф, которая заводит случайный роман с одним из героев своей съемки.

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Их сближает один общий интерес, который касается на самом деле не только их, а по факту – всей современной Испании. Результатом связи становится беременность Дженис, которую она отказывается прерывать. В клинике она знакомится с юной студенткой Аной и их судьбы пересекаются самым неожиданным образом.

Кроме Крус, в фильме сыграла другая постоянная звезда Альмодовара – Росси Де Пальма, а также новое лицо европейского кино – красавица Милена Смит.

"Параллельные матери" 2021: смотрите трейлер

"Параллельные матери" открывали престижный Венецианский кинофестиваль, где Пенелопа Крус стала обладательницей Кубка Вольпи за лучшую женскую роль, а фильм произвел неизгладимое впечатление на критиков, ведь неожиданно под маской истории про неидеальных матерей Педро Альмодовар скрыл, впервые в своей карьере, политическое высказывание.

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Очевидно, для именитого режиссера наступил период экспериментов. Сначала – политика, впереди – работа на английском языке. И первый эксперимент удался: после фестивалей в Венеции и Нью-Йорке "Параллельные матери" удерживали 100 % рейтинг кинокритиков, а после проката в большинстве западных стран коэффициент Rotten Tomatoes закрепился на отметке 97 %, что является одним из лучших результатов в прошлом году. За что же прежде всего хвалят новую картину Альмодовара?

Отзывы западной прессы о картине Альмодовара

Эми Николсон в материале для FilmWeek "признается в любви" Пенелопе Крус: "Этот перфоманс Пенелопы Крус, пожалуй, теперь мой любимый, что говорит о многом, ведь она всегда просто замечательная".

Именитый историк кино и критик Питер Трэверс в своем сюжете для телеканала ABC настаивает, что "оскаровский" комитет должен внимательнее присмотреться к сильнейшей работе Крус: "Примечание для Оскара: позаботьтесь о том, чтобы блистательная Пенелопа Крус была номинирована за лучшую женскую роль за этот эмоциональный фильм от режиссера Педро Альмодовара про мадридского фотографа, который переживает незапланированную беременность и запутанное политическое прошлое".

Рэнди Майерс из "Лос-Анджелес Таймс" выделяет новый фильм знаменитого испанского режиссера в целом: "Альмодовар показывает нам, что он такой же игривый, авантюрный и актуальный, как всегда, в этой чертовски хорошей и удивительно эмоциональной мелодраме, которая касается важных вопросов истории, права первородства и связей, которые формируются между женщинами".

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В редакторской колонке влиятельного журнала The New Yorker "Параллельные матери" были названы абсолютным триумфом как Педро Альмодовара, так и для Пенелопы Крус. А издание Washington Post отметило, что "Матери" оставаясь простым и очень зрительским фильмом умудряется элегантно затронуть множество тем: от женственности и материнства, к прошлому всего испанского народа.

Какой же окажется новая работа Педро Альмодовара "параллельные матери" и достойна ли Пенелопа Крус номинации на Оскар – мы узнаем очень скоро. Фильм выходит в украинский прокат с 3 февраля.

Напомним, на этой неделе одной из самых обсуждаемых новостей в киномире стало известие о том, что самый известный испанский режиссер Педро Альмодовар, обладатель двух Оскаров и двух наград Каннского кинофестиваля, дебютирует в англоязычном полном метре с картиной "Руководство для домработниц" по роману Лючии Берлин. Главная роль в этом проекте уже закреплена за актрисой-обладательницей двух Оскаров Кейт Бланшетт, которая недавно продемонстрировала мастер-класс в сатире Адама Маккея "Не смотрите вверх".