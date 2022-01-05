Это третий лучший старт в истории Netflix. Самые высокие показатели в первые 28 дней были только у "Красного уведомления" (364,02 миллиона часов) и "Птичьего короба" (282,02 миллиона часов).

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Только за неделю с 27 декабря по 2 января на просмотр фильма потратили 152,29 миллиона часов. "Не смотрите наверх" вторую неделю подряд возглавляет глобальный топ Netflix, в Украине фильм тоже занимает первую позицию десятки.

Важный момент! 28 дней с премьеры "Не смотрите наверх" еще не прошли: фильм вышел на Netflix 24 декабря 2021 года. Вероятно, картина еще имеет шансы возглавить стартовый топ Netflix.

Интересно, что критикам "Не смотрите наверх" не очень понравился. В карьере Леонардо Ди Каприо фильм показал худшие рейтинги со времен "Великого Гэтсби" или "Пляжа" – в зависимости от агрегатора рецензий. В то же время зрители преимущественно одобрительно отзываются о фильме.

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Все, что известно о фильме "Не смотрите наверх"

Просмотры комедии Адама Маккея "Не смотрите наверх" на Netflix всего за три дня превысили показатель за 100 миллионов часов.

Фильм "Не смотрите наверх" вошел в лучшую десятку фильмов на стриминге по популярности в 94 странах, в том числе и в Украине.

Лента получила четыре номинации на "Золотой глобус", в том числе как "Лучший фильм – мюзикл или комедия", Адам Маккей номинирован за режиссуру, а Ди Каприо и Лоуренс – за лучшие главные роли в мюзикле или комедии.

Отзывы о картине всколыхнули сеть. Высказалась даже известная украинская писательница Оксана Забужко. Подробнее можно прочитать в материале Кино 24.

Трейлер "Не смотрите наверх": смотрите видео онлайн