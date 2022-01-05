Це третій найкращий старт в історії Netflix. Найвищі показники в перші 28 днів були лише у "Червоного повідомлення" (364,02 мільйона годин) та "Пташиного короба" (282,02 мільйона годин).
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Лише за тиждень із 27 грудня по 2 січня на перегляд фільму витратили 152,29 мільйона годин. "Не дивіться нагору" другий тиждень поспіль очолює глобальний топ Netflix, в Україні фільм теж займає першу позицію десятки.
Цікаво, що критикам "Не дивіться нагору" не дуже сподобався. У кар'єрі Леонардо Ді Капріо фільм показав найгірші рейтинги з часів "Великого Гетсбі" або "Пляжа" – залежно від агрегатора рецензій. Водночас глядачі переважно схвально відгукуються про фільм.
Все, що відомо про фільм "Не дивіться вгору"
- Перегляди комедії Адама Маккея "Не дивіться нагору" на Netflix лише за три дні перевищили показник за 100 мільйонів годин.
- Фільм "Не дивіться вгору" увійшов до найкращу десятку фільмів на стримінгу за популярністю у 94 країнах, в тому числі і в Україні.
- Стрічка отримала чотири номінації на "Золотий глобус", у тому числі як "Найкращий фільм – мюзикл чи комедія", Адам Маккей номінований за режисуру, а Ді Капріо та Лоуренс – за найкращі головні ролі у мюзиклі чи комедії.
- Відгуки про картину сколихнули мережу. Висловилась навіть відома українська письменниця Оксана Забужко. Детальніше можна прочитати у матеріалі Кіно 24.
Трейлер "Не дивіться вгору": дивіться відео онлайн