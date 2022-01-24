Режисером і продюсером фільму залишається Раян Джонсон, який відомий такими проєктами, як "Пуститися берега" та "Петля часу". У 2020 році Раян Джонсон за цей фільм отримав перемогу на Оскарі у категорії "Найкращий сценарій".

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Перша частина вийшла у 2019 році й отримала шалений успіх. У чорній комедії йшлося про розслідування вбивства письменника Харлана. Детектив підозрював та опитував усіх членів родини, які могли мати "зуб" на свого літнього родича.

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Сюжет фільму "Ножі наголо 2"

Мало що відомо про що буде фільм, але знаємо точно, що детектив Бенуа Блан займатиметься новим розслідуванням. Раян Джонсон заявив, що крім повернення Деніела Крейга, це буде єдиний зв'язок з першим фільмом.

Абсолютно новий склад, зовсім нове місце дії, абсолютно нова загадка. Це просто ще одна загадка Бенуа Блана, розумієте? Це буде дійсно весело,

– заявив режисер фільму в одному з інтерв’ю.

Докладніше про сюжетні лінії творці нового проєкту наразі не повідомили. Про завершення зйомок другої частини режисер повідомив у своєму твітері 13 вересня.