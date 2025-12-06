Что посмотреть с детьми на День Святого Николая, чтобы вернуть веру в чудеса

Сегодня, 6 декабря, в Украине, по новому календарю, празднуют День Святого Николая. Все послушные детки уже получили подарки под подушки, поэтому сейчас хорошее время, чтобы включить хорошую и теплую историю, которая согреет душу и сердце.

24 Канал уже подобрал несколько фильмов и мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми в такой праздничный день.

Что посмотреть с детьми на День Святого Николая?

"Приключения S Николая"

Рейтинг IMDb: 6,1

События разворачиваются в Карпатах, куда 8-летний Артем вместе со старшей сестрой и родителями приезжает из города на праздники. Но происходит так, что глава семейства случайно падает и травмируется, поэтому жена везет его в больницу, а дети остаются дома одни.

Как раз в это время к ним приходит Святой Николай, которого мальчик очень ждал. Но оказывается, что в костюме Николая спрятался вор, который хочет обокрасть дом. Но мужчина не знал, что Артем с сестрой смогут вывести его на чистую воду и не дадут оставить их на праздники без ничего.

"Приключения S Николая": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ледяное сердце"

Рейтинг IMDb: 7,4

Анимационный мюзикл от Disney о двух сестрах-принцессах из королевства Аренделл – Эльзу и Анну. Эльза обладает магической способностью создавать лед и снег, но боится собственных сил и изолируется от людей. Когда ее магия выходит из-под контроля и накрывает страну вечной зимой, Анна отправляется на поиски сестры. В дороге к ней присоединяются сообразительный ледокол Кристоф, его олень Свен и волшебный снеговик Олаф.

"Ледяное сердце": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Человек, который изобрел Рождество"

Рейтинг IMDb: 7,0

Историческая драма о писателе Чарльзе Диккенсе, который переживает творческий кризис после нескольких неудачных книг. Чтобы спасти карьеру и финансовое положение, он решает написать небольшую рождественскую историю – и так рождается "Рождественская песня в прозе". В фильме показано, как персонажи, в частности Скрудж, буквально появляются перед писателем, спорят с ним, вдохновляют или раздражают, а сам Диккенс пытается вложить в книгу личный опыт и веру в человеческую доброту.

"Человек, который изобрел Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мальчик, по имени Рождество"

Рейтинг IMDb: 6,7

Главный герой – Николас, бедный, но добрый мальчик, который отправляется в опасное путешествие на Север в поисках своего отца, а также мифической деревни эльфов – Эльфхельма. По дороге он встречает волшебного мышонка Мики, тролля и эльфов, его ждут серьезные испытания, однако он не теряет надежды. В конце Николас становится тем самым добрым волшебником, которого мир узнает как ... Санта Клауса.

"Мальчик, по имени Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

