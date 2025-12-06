Що подивитись з дітьми на День Святого Миколая, щоб повернути віру у дива

Сьогодні, 6 грудня, в Україні, за новим календарем, святкують День Святого Миколая. Усі слухняні дітки вже отримали подарунки під подушки, тому зараз гарний час, щоб увімкнути хорошу й теплу історію, яка зігріє душу та серце.

24 Канал уже підібрав декілька фільмів і мультфільмів, які варто подивитись з дітьми у такий святковий день.

До теми Щоб посміятись і поплакати: українські фільми про Різдво, які треба подивитись перед святами

Що подивитись з дітьми на День Святого Миколая?

"Пригоди S Миколая"

Рейтинг IMDb: 6,1

Події розгортаються у Карпатах, куди 8-річний Артем разом зі старшою сестрою та батьками приїжджає з міста на свята. Та стається так, що голова сімейства випадково падає і травмується, тому дружина везе його у лікарню, а діти залишаються дома одні.

Якраз у цей час до них приходить Святий Миколай, на якого хлопчик дуже чекав. Та виявляється, що у костюмі Миколая заховався злодій, який хоче обікрасти будинок. Але чоловік не знав, що Артем з сестрою зможуть вивести його на чисту воду й не дадуть залишити їх на свята без нічого.

"Пригоди S Миколая": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крижане серце"

Рейтинг IMDb: 7,4

Анімаційний мюзикл від Disney про двох сестер-принцес із королівства Аренделл – Ельзу та Анну. Ельза володіє магічною здатністю створювати лід і сніг, але боїться власних сил й ізолюється від людей. Коли її магія виходить з-під контролю та накриває країну вічною зимою, Анна вирушає на пошуки сестри. В дорозі до неї приєднуються кмітливий криголам Крістоф, його олень Свен та чарівний сніговик Олаф.

"Крижане серце": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Людина, яка винайшла Різдво"

Рейтинг IMDb: 7,0

Історична драма про письменника Чарльза Дікенса, який переживає творчу кризу після кількох невдалих книжок. Щоб врятувати кар'єру та фінансове становище, він вирішує написати невелику різдвяну історію – і так народжується "Різдвяна пісня в прозі". У фільмі показано, як персонажі, зокрема Скрудж, буквально з'являються перед письменником, сперечаються з ним, надихають або дратують, а сам Дікенс намагається вкласти у книгу особистий досвід і віру в людську доброту.

"Людина, яка винайшла Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хлопчик, на ім'я Різдво"

Рейтинг IMDb: 6,7

Головний герой – Ніколас, бідний, але добрий хлопчик, який вирушає у небезпечну подорож на Північ у пошуках свого батька, а також міфічного села ельфів – Ельфхельма. Дорогою він зустрічає чарівне мишеня Мікі, троля та ельфів, на нього чекають серйозні випробування, однак він не втрачає надії. Врешті Ніколас стає тим самим добрим чарівником, якого світ пізнає як… Санта Клауса.

"Хлопчик, на ім'я Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

А якщо у вас був важкий робочий день, то ось 5 серіалів, які допоможуть відпочити ментально та фізично.