Что посмотреть в День Святого Николая: 3 уютных мультфильма о добре и любви

День Святого Николая – любимый праздник и взрослых, и детей. В этот день мир наполняется магией, теплом и заботой о близких. Тогда волей-неволей, но приходится поверить в чудо.

24 Канал собрал добрые и уютные мультфильмы, которые можно посмотреть с семьей и детьми 6 декабря, в День Святого Николая. Они учат настоящим ценностям – доброты, искренности и желанию творить чудеса.

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"Стальной гигант"

События мультфильма происходят в 1950-х в американском городке. Огромный робот буквально падает на Землю. Через несколько дней его находит мальчик Хогарт и заводит с ним дружбу. Впоследствии новоиспеченным приятелям придется спасаться от агентов правительства.

"Стальной гигант": смотрите трейлер онлайн

"Вверх"

Меланхоличный старик Карл Фредриксен похоронил жену Элли и теперь не слишком радуется жизни. Его раздражает строительство вокруг дома, подростки и приглашение из дома престарелых. Однако Карл решает сдержать обещание, которое дал жене – прикрепить к дому тысячу воздушных шаров и долететь до Южной Америки. Случайно вместе с ним летит мальчик Рассел.

"Вверх": смотрите трейлер онлайн

"Зверопой"

Остроумный мюзикл рассказывает об амбициозном коале Бастере Муне, который является владельцем убыточного театра. В попытке исправить свое положение он организует песенный конкурс с призом в 1000 долларов. Ассистентка делает ошибку и вместо этой цифры указывает 100 тысяч долларов. На следующий день множество людей собираются под театром, чтобы показать свой талант и заработать денег.

"Зверопой": смотрите трейлер онлайн

В этот особый день особенно приятно собраться с семьей или друзьями и окунуться в атмосферу праздничного уюта. Хорошего просмотра!