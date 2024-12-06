24 Канал зібрав добрі та затишні мультфільми, які можна подивитися з сім'єю та дітьми 6 грудня, у День Святого Миколая. Вони навчають справжніх цінностей – доброти, щирості й бажання творити дива.

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"Залізний гігант"

Події мультфільму відбуваються в 1950-х в американському містечку. Величезний робот буквально падає на Землю. Через кілька днів його знаходить хлопчик Хогарт і заводить з ним дружбу. Згодом новоспеченим приятелям доведеться рятуватися від агентів уряду.

"Залізний гігант": дивіться трейлер онлайн

"Вперед і вгору"

Меланхолійний старигань Карл Фредріксен поховав дружину Еллі й тепер не надто радіє життю. Його дратує будівництво навколо дому, підлітки і запрошення з будинку пристарілих. Однак Карл вирішує стримати обіцянку, яку дав дружині – прикріпити до будинку тисячу повітряних куль і долетіти до Південної Америки. Випадково разом з ним летить хлопчик Рассел.

"Вперед і вгору": дивіться трейлер онлайн

"Співай"

Дотепний мюзикл розповідає про амбітного коалу Бастера Муна, який є власником збиткового театру. У спробі виправити своє становище він організовує пісенний конкурс з призом у 1000 доларів. Асистентка робить помилку й замість цієї цифри вказує 100 тисяч доларів. Наступного дня безліч людей збираються під театром, щоб показати свій талант і заробити грошей.

"Співай": дивіться трейлер онлайн

У цей особливий день особливо приємно зібратися з родиною чи друзями і поринути в атмосферу святкового затишку. Гарного перегляду!