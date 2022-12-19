5 мультфильмов для праздничного настроения в День святого Николая

Святой Николай наконец посетил всех учтивых детей с заслуженными подарками. Редакция Кино 24 в этот день, 19 декабря, подготовила подборку красивых мультфильмов, которые помогут вам ощутить праздничное настроение.

Праздничные мультфильмы точно поднимут настроение деткам, как и любимая книга о Святом Николае или Санте. Садитесь поудобнее, берите малыша возле себя и отправляйтесь в яркое путешествие вместе с героями мультфильмов!

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Лучшие мультфильмы для детей в День святого Николая

Беби Босс: Рождественский бонус

Год выхода: 2022

Сюжет: Бэби Босс случайно меняется местами с одним из эльфов Санты и оказывается на Северном полюсе. После этого Сочельник оборачивается настоящей неожиданностью.

"Беби Босс: Рождественский бонус": смотрите трейлер

Скрудж: Рождественская песня

Год выхода: 2022



Сюжет: В морозный Сочельник эгоистический скряга Эбенизер Скрудж имеет одну ночь, чтобы встретиться со своим прошлым и изменить будущее, пока еще есть время.

"Скрудж: Рождественская песня": смотрите трейлер

Клаус

Год выхода: 2019

Сюжет: Когда эгоистический и ленивый сын богатого магната Джеспер проваливает обучение в почтовой академии, заслуженно становясь худшим студентом, отец парня отправляет его на перевоспитание на отдаленный остров за полярным кругом. Чтобы вернуться домой и пользоваться благами родительского изобилия, Джесперу придется послать шесть тысяч писем.

"Клаус": смотрите трейлер онлайн

Стражи легенд

Год выхода: 2012

Сюжет: Это полнометражный мультфильм-сказка, созданный по книге писателя Уильяма Джойса. Герои этой истории, Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Зубная фея и Песочный мужчина дружат с детства, а теперь они являются одной дружной командой, охраняющей сны малышей. Все шло отлично, пока на горизонте не появился злой дух. Ему совсем не нравится то, что дети очень много мечтают, и в планы злодея входит заменить детские фантазии ночными кошмарами.

"Стражи легенд": смотрите трейлер онлайн

Секретная служба Санта-Клауса

Год выхода: 2011

Сюжет: Мультфильм покажет маленьким зрителям мир увлекательных приключений Санта-Клауса и его младшего сына Артура, в частности, как маленькая вежливая девочка осталась без подарка на Рождество. Храбрый мальчик решается на опасные приключения ради справедливости.

"Секретная служба Санта Клауса": смотрите трейлер онлайн