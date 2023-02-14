Люблю, береги себя, – Вероника Вельч с нежностью поздравила Олега Сенцова
Жена режиссера Олега Сенцова живет с новорожденным сыном в США. Ее любимый уже почти год стоит на защите Украины.
В День святого Валентина Вероника обратилась к Олегу с трогательным поздравлением. Жена подчеркнула, что чувствует себя счастливой, ведь не научилась откладывать жизнь на потом.
Смотрите также 10 фильмов в День святого Валентина, чтобы провести вечер по-особому
Вероника Вельч с нежностью поздравила Олега Сенцова в День Валентина
"Твои собратья знают тебя как отважного командира, киноколлеги как требовательного, а порой и очень требовательного режиссера, ну а я – как моего самого дорогого мужчину, с которым хочется снова и снова встречать солнце на палубе яхты", – сказала Вероника Вельч в комментарии 24 канала.
Счастлива, что наша жизнь не была поставлена на паузу. Счастлива, что мы так и не научились откладывать жизнь на потом. Что для каждого из нас любить – это давать другому столько кислорода и пространства для самореализации, сколько нужно. Благодарна, что имеем много любви, а нынешний день только один из 365/366, когда хочется сказать: "Люблю. Береги себя и пусть Бог бережет!",
– дополнила она.
Олег Сенцов и Вероника Вельч / Фото из фейсбука режиссера
К теме Не вместе, но с любовью в сердце: жены звезд-военных обратились к ним в День Валентина
Напомним, Олег Сенцов, сейчас на фронте защищающий Украину от российского захватчика, в четвертый раз стал отцом 4 декабря. 26 января 2023 года Вероника Вельч сообщила, что Посольство Украины в США выдало справку о приобретении украинского гражданства двухмесячному сыну Демьяну.