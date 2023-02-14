У День святого Валентина Вероніка звернулася до Олега зі зворушливим привітанням. Дружина наголосила, що почувається щасливою, адже не навчилась відкладати життя на потім.

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Вероніка Вельч з ніжністю привітала Олега Сенцова у День Валентина

"Твої побратими знають тебе як відважного командира, кіноколеги як вимогливого, а часом і дуже вимогливого режисера, ну а я – як мого найдорожчого чоловіка, з яким хочеться знову і знову зустрічати сонце на палубі яхти", – сказала Вероніка Вельч у коментарі 24 каналу.

Щаслива, що наше життя не було поставлене на паузу. Щаслива, що ми так і не навчились відкладати життя на потім. Що для кожного з нас "любити" – це давати іншому стільки кисню і простору для самореалізації, скільки потрібно. Вдячна, що маємо багато любові, а нинішній день є тільки одним із 365/366, коли хочеться сказати: "Люблю. Бережи себе і нехай Бог береже!",

– доповнила вона.



Олег Сенцов і Вероніка Вельч / Фото з фейсбуку режисера

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Нагадаємо, Олег Сенцов, який зараз на фронті захищає Україну від російського загарбника, вчетверте став батьком 4 грудня. 26 січня 2023 року Вероніка Вельч повідомила, що Посольство України в США видало довідку про набуття українського громадянства двомісячному сину Дем’яну.