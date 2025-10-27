Фильмы, которые "смакуют" на украинском: от каких лент мурашки по коже

27 октября 2025 года в Украине отмечают День украинского языка и письменности. Ранее этот праздник приходился на 9 ноября.

Однако с переходом на новый календарь дату перенесли. В материале 24 Канала выбирайте фильм, в котором звучит красивый украинский язык.

Какие украинские фильмы посмотреть вечером?

"Довбуш"

Если вы ищете фильм, в котором так и хочется наслаждаться украинским языком, то для идеального просмотра стоит выбрать историческую ленту Олеся Санина "Довбуш". События разворачиваются в Карпатах в начале XVIII века. В центре сюжета – гуцулы, которые поднимают восстание.

"Крашанка"

Еще один украинский фильм, который точно украсит ваш вечер и праздник Дня украинского языка и письменности, – это лента под названием "Крашанка".

Это семейная комедия, рассказывающая о семье Забияк. Они не виделись много лет, и когда наконец встречаются, оказывается, что все стали абсолютно чужими людьми. По словам зрителей, диалоги в фильме очень реалистичные и остроумные, поэтому ленту легко смотреть.

"Черный ворон"

Ни один народ в мире не заплатил такую высокую цену за право быть свободным, как украинцы. Во времена Холодноярской республики трудно было оставаться в стороне от вспыхивающих вокруг восстаний,. Иван по прозвищу "Ворон" не мог стоять в стороне, когда его земляки боролись за свободу.

На одной чаше весов – спокойствие и семейный уют, на другой – борьба за независимость родной земли. И ради будущего своих близких и своего народа Ворон выбрал путь борьбы.