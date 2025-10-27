Фільми, що "смакують" українською: від яких стрічок мурашки по шкірі
- 27 жовтня 2025 року в Україні святкують День української мови та писемності.
- У статті рекомендують фільми з красивою українською мовою, такі як "Довбуш", "Крашанка" та "Чорний ворон".
27 жовтня 2025 року в Україні відзначають День української мови та писемності. Раніше це свято припадало на 9 листопада.
Однак із переходом на новий календар дату перенесли. У матеріалі 24 Каналу обирайте фільм, у якому звучить красива українська мова.
Які українські фільми подивитись ввечері?
"Довбуш"
Якщо ви шукаєте фільм, у якому так і хочеться насолоджуватися українською мовою, то для ідеального перегляду варто обрати історичну стрічку Олеся Саніна "Довбуш". Події розгортаються в Карпатах на початку XVIII століття. У центрі сюжету – гуцули, які піднімають повстання.
"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму
"Крашанка"
Ще один український фільм, який точно прикрасить ваш вечір і свято Дня української мови та писемності, – це стрічка під назвою "Крашанка".
Це сімейна комедія, що розповідає про родину Забіяк. Вони не бачилися багато років, і коли нарешті зустрічаються, виявляється, що всі стали абсолютно чужими людьми. За словами глядачів, діалоги у фільмі дуже реалістичні й дотепні, тож стрічку легко дивитися.
"Крашанка": дивіться онлайн трейлер фільму
"Чорний ворон"
Жоден народ у світі не заплатив таку високу ціну за право бути вільним, як українці. У часи Холодноярської республіки важко було залишатися осторонь від повстань, що спалахували навколо. Іван на прізвисько "Ворон" не міг стояти осторонь, коли його земляки боролися за свободу.
"Чорний ворон": дивіться онлайн трейлер фільму
На одній шальці терезів – спокій і сімейний затишок, на іншій – боротьба за незалежність рідної землі. І заради майбутнього своїх близьких та свого народу Ворон обрав шлях боротьби.