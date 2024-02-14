7 фильмов, чтобы провести День влюбленных по-особенному
Если в этом году решили отпраздновать День Валентина дома – организуйте уютный киновечер. Вкусный ужин и романтический фильм точно понравятся вашему любимому человеку.
Специально ко Дню влюбленных Кино 24 подготовило подборку лент, среди которых точно найдете ту, которая понравится. Поэтому готовьте вкусности, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром!
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"Идеальный мужчина", 2005
Жанр: комедия
Чтобы подбодрить свою одинокую маму, девочка придумывает ей тайного поклонника и просит привлекательного дядю своей подруги сыграть эту роль.
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"Поцелуй на счастье", 2006
Жанр: комедия
Главная героиня – молодая пиарщица, который всегда и во всем везет. Однажды на маскараде она целует незнакомца и обменивается с ним судьбой. Так девушка становится магнитом для неудач.
"Поцелуй на счастье": смотрите онлайн трейлер фильма
"Голая правда", 2009
Жанр: комедия
Одинокая продюсерка новостей использует совет, который услышала от несносного коллеги. Неожиданно для нее, эти наставления действительно могут помочь найти настоящую любовь.
"Голая правда": смотрите онлайн трейлер фильма
"Ловушка для боссов", 2018
Жанр: комедия
Харпер работает помощником редактора спортивного журнала, а Чарли – венчурного инвестора. Они работают в одном офисе, где решают свести своих боссов. Сюжет немного банальный и предсказуемый – в финале будет две романтические пары, однако это легкая и приятная лента для вечернего просмотра.
"Ловушка для боссов": смотрите онлайн трейлер фильма
"Новизна", 2017
Жанр: мелодрама
Мартин и Габи – современные молодые жители Лос-Анджелеса. Они знакомятся в приложении поисков партнера для секса, планируя провести вместе лишь одну ночь. Однако судьба улыбается им и оба влюбляются.
"Новизна": смотрите онлайн трейлер фильма
"Малкольм и Мари", 2021
Жанр: драма
Если ищете для просмотра откровенную ленту, то это именно то, что вам нужно. Это драма о сложных отношениях успешного режиссера с актрисой. События происходят одной яркой ночью после того, как пара возвращается с очередной премьеры.
"Малкольм и Мари": смотрите онлайн трейлер фильма
"Это любовь", 2022
Жанр: мелодрама
Отношения и карьера Софии рушатся в один день. Она начинает все сначала и знакомится с привлекательным испанским шеф-поваром. Возможно, ей не хватало именно этого...
"Это любовь": смотрите онлайн трейлер фильма