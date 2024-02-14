7 фильмов, чтобы провести День влюбленных по-особенному

Если в этом году решили отпраздновать День Валентина дома – организуйте уютный киновечер. Вкусный ужин и романтический фильм точно понравятся вашему любимому человеку.

Специально ко Дню влюбленных Кино 24 подготовило подборку лент, среди которых точно найдете ту, которая понравится. Поэтому готовьте вкусности, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром!

Не пропустите Культовые фильмы о боксе, которые посмотрите на одном дыхании

"Идеальный мужчина", 2005

Жанр: комедия

Чтобы подбодрить свою одинокую маму, девочка придумывает ей тайного поклонника и просит привлекательного дядю своей подруги сыграть эту роль.

"Идеальный мужчина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поцелуй на счастье", 2006

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Жанр: комедия

Главная героиня – молодая пиарщица, который всегда и во всем везет. Однажды на маскараде она целует незнакомца и обменивается с ним судьбой. Так девушка становится магнитом для неудач.

"Поцелуй на счастье": смотрите онлайн трейлер фильма

"Голая правда", 2009

Жанр: комедия

Одинокая продюсерка новостей использует совет, который услышала от несносного коллеги. Неожиданно для нее, эти наставления действительно могут помочь найти настоящую любовь.

"Голая правда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ловушка для боссов", 2018

Жанр: комедия

Харпер работает помощником редактора спортивного журнала, а Чарли – венчурного инвестора. Они работают в одном офисе, где решают свести своих боссов. Сюжет немного банальный и предсказуемый – в финале будет две романтические пары, однако это легкая и приятная лента для вечернего просмотра.

"Ловушка для боссов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Новизна", 2017

Жанр: мелодрама

Мартин и Габи – современные молодые жители Лос-Анджелеса. Они знакомятся в приложении поисков партнера для секса, планируя провести вместе лишь одну ночь. Однако судьба улыбается им и оба влюбляются.

"Новизна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Малкольм и Мари", 2021

Жанр: драма

Если ищете для просмотра откровенную ленту, то это именно то, что вам нужно. Это драма о сложных отношениях успешного режиссера с актрисой. События происходят одной яркой ночью после того, как пара возвращается с очередной премьеры.

"Малкольм и Мари": смотрите онлайн трейлер фильма

"Это любовь", 2022

Жанр: мелодрама

Отношения и карьера Софии рушатся в один день. Она начинает все сначала и знакомится с привлекательным испанским шеф-поваром. Возможно, ей не хватало именно этого...

"Это любовь": смотрите онлайн трейлер фильма