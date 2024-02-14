Спеціально до Дня закоханих Кіно 24 підготувало добірку стрічок, серед яких точно знайдете ту, яка сподобається. Тож готуйте смаколики, влаштовуйтеся зручніше і насолоджуйтеся переглядом!
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"Ідеальний чоловік", 2005
Жанр: комедія
Щоб підбадьорити свою самотню маму, дівчинка вигадує їй таємного шанувальника й просить привабливого дядька своєї подруги зіграти цю роль.
"Ідеальний чоловік": дивіться онлайн трейлер фільму
"Поцілунок на щастя", 2006
Жанр: комедія
Головна героїня – молода піарниця, який завжди й у всьому щастить. Одного разу на маскараді вона цілує незнайомця та обмінюється з ним долею. Так дівчина стає магнітом для невдач.
"Поцілунок на щастя": дивіться онлайн трейлер фільму
"Гола правда", 2009
Жанр: комедія
Самотня продюсерка новин використовує пораду, яку почула від нестерпного колеги. Неочікувано для неї, ці настанови справді можуть допомогти знайти справжнє кохання.
"Гола правда": дивіться онлайн трейлер фільму
"Пастка для босів", 2018
Жанр: комедія
Гарпер працює помічником редактора спортивного журналу, а Чарлі – венчурного інвестора. Вони працюють в одному офісі, де вирішують звести своїх босів. Сюжет трохи банальний та передбачуваний – у фіналі буде дві романтичні пари, однак це легка та приємна стрічка для вечірнього перегляду.
"Пастка для босів": дивіться онлайн трейлер фільму
"Новизна", 2017
Жанр: мелодрама
Мартін і Габі – сучасні молоді жителі Лос-Анджелеса. Вони знайомляться в застосунку пошуків партнера для сексу, плануючи провести разом лише одну ніч. Однак доля усміхається їм і обоє закохуються.
"Новизна": дивіться онлайн трейлер фільму
"Малкольм і Марі", 2021
Жанр: драма
Якщо шукаєте для перегляду відверту стрічку, то це саме те, що вам потрібно. Це драма про складні стосунки успішного режисера з акторкою. Події відбуваються однієї яскравої ночі після того, як пара повертається з чергової прем'єри.
"Малкольм і Марі": дивіться онлайн трейлер фільму
"Це кохання", 2022
Жанр: мелодрама
Стосунки й кар'єра Софії руйнуються в один день. Вона починає все спочатку та знайомиться з привабливим іспанським шеф-кухарем. Можливо, їй бракувало саме цього…
"Це кохання": дивіться онлайн трейлер фільму