Спеціально до Дня закоханих Кіно 24 підготувало добірку стрічок, серед яких точно знайдете ту, яка сподобається. Тож готуйте смаколики, влаштовуйтеся зручніше і насолоджуйтеся переглядом!

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"Ідеальний чоловік", 2005

Жанр: комедія

Щоб підбадьорити свою самотню маму, дівчинка вигадує їй таємного шанувальника й просить привабливого дядька своєї подруги зіграти цю роль.

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"Поцілунок на щастя", 2006

Жанр: комедія

Головна героїня – молода піарниця, який завжди й у всьому щастить. Одного разу на маскараді вона цілує незнайомця та обмінюється з ним долею. Так дівчина стає магнітом для невдач.

"Поцілунок на щастя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гола правда", 2009

Жанр: комедія

Самотня продюсерка новин використовує пораду, яку почула від нестерпного колеги. Неочікувано для неї, ці настанови справді можуть допомогти знайти справжнє кохання.

"Гола правда": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пастка для босів", 2018

Жанр: комедія

Гарпер працює помічником редактора спортивного журналу, а Чарлі – венчурного інвестора. Вони працюють в одному офісі, де вирішують звести своїх босів. Сюжет трохи банальний та передбачуваний – у фіналі буде дві романтичні пари, однак це легка та приємна стрічка для вечірнього перегляду.

"Пастка для босів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Новизна", 2017

Жанр: мелодрама

Мартін і Габі – сучасні молоді жителі Лос-Анджелеса. Вони знайомляться в застосунку пошуків партнера для сексу, плануючи провести разом лише одну ніч. Однак доля усміхається їм і обоє закохуються.

"Новизна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Малкольм і Марі", 2021

Жанр: драма

Якщо шукаєте для перегляду відверту стрічку, то це саме те, що вам потрібно. Це драма про складні стосунки успішного режисера з акторкою. Події відбуваються однієї яскравої ночі після того, як пара повертається з чергової прем'єри.

"Малкольм і Марі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Це кохання", 2022

Жанр: мелодрама

Стосунки й кар'єра Софії руйнуються в один день. Вона починає все спочатку та знайомиться з привабливим іспанським шеф-кухарем. Можливо, їй бракувало саме цього…

"Це кохання": дивіться онлайн трейлер фільму