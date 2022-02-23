Деньги из кино для армии: Takflix перечислит средства из фильма о войне фонду "Повернись живим"

Во вторник, 22 февраля, на официальной странице фильма о российско-украинской войне появилась информация, что все средства за продажу фильма на стриминге Takflix авторы перечислят благотворительному фонду "Повернись живим". Детальнее читайте на Кино 24.

В своем сообщении пресс-служба фильма "Тетрадь войны" написала: "План такой: сохраняем спокойствие, не накручиваем и поддерживаем армию", После чего сообщили о том, что готовы перечислить полную сумму продажи ленты о войне на Донбассе в фонд "Повернись живим" на нужды украинской армии.

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Это наше общее решение с командой Takflix. Фонд поставляет и чинит технику, обучает военных и офицеров, помогает защитникам. Смотрите фильм и покупайте билет в подарок – заодно и убедитесь, что у нас есть армия, которая готова защищать свое государство.

Также желающие могут сделать для фонда "Повернись живим" произвольное пожертвование просто купив билет, не просматривая ленту.

Чем интересен фильм "Тетрадь войны"

Интересно, что фильм создан из личных видеозаписей из телефонов и камер украинских военных и добровольцев, что помогает "увидеть" войну своими глазами. Как сообщает официальный синопсис ленты, нас приглашают в сюрреалистическое путешествие на фронт войны с Россией – в причудливый потусторонний мир, где царят законы отличные от обычного мира. В фильме показано, как герои просыпаются и засыпают на фронте, радуются и плачут, снимают видео и всегда чувствуют, что запись в любой момент может оборваться.

"Тетрадь войны" 2020: смотрите трейлер фильма

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы находимся под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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