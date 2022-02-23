У своєму дописі пресслужба фільму "Зошит війни" написала: "План такий: зберігаємо спокій, не накручуємо і підтримуємо армію", Після чого повідомили про те, що готові перераховувати повну суму продажу стрічки про війну на Донбасі у фонд "Повернись живим" на потреби української армії.

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Це наше спільне рішення з командою Takflix. Фонд постачає та лагодить техніку, навчає військових та офіцерів, допомагає захисникам.

Дивіться фільм і купуйте квиток у подарунок – заодно і переконайтеся, що у нас є армія, яка готова захищати свою державу.

Також охочі можуть зробити для фонду "Повернись живим" довільну пожертву просто придбавши квиток, не переглядаючи стрічки.

Чим цікавий фільм "Зошит війни"

Цікаво, що фільм створений з особистих відеозаписів із телефонів та камер українських військових та добровольців, що допомагає "побачити" війну на власні очі. Як повідомляє офіційний синопсис стрічки, нас запрошують у сюрреалістичну подорож на фронт війни з Росією – у химерне потойбіччя, де панують закони відмінні від звичайного світу. У фільмі показано, як герої прокидаються та засинають на фронті, радіють та плачуть, знімають відео та завжди відчувають, що запис у будь-яку мить може обірватись.

"Зошит війни" 2020: дивіться трейлер фільму