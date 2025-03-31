26 марта о смерти Дениса Арндта сообщила его семья. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на People.

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Актер ушел из жизни в собственном доме, что в штате Орегон. Семья Дениса Арндта устроила в его честь частные похороны.

Он прожил свою жизнь как полноценный перформанс, известный своим невероятным остроумием, обаянием, бунтарским духом, непокорностью, чувством юмора и страстью к искусству. Его наследие, как на сцене, так и вне ее, будет жить в сердцах семьи, друзей и членов общества. Он был очаровательным, красивым, спонтанным и магнетическим – настоящим человеком эпохи Возрождения, – поделилась его семья.

У него осталась жена, с которой он прожил в браке 45 лет, 7 детей и внуки и правнуки.

Что известно о Денисе Арндте

Денис Арндт родился в 1939 году – это год, когда вышел фильм "Волшебник страны Оз", изменивший историю кино. Семья актера сравнила его жизнь с фильмом: все начиналось с черно-белого, прежде чем расцвести цветами, блеском и приключениями.

Актер служил в армии во время войны во Вьетнаме и был пилотом. После этого он переехал в Сиэтл, где началась его актерская карьера. Друг уговорил его пройти прослушивание в местном театре – так Денис получил главную роль.

В конце 80-х началась карьера Арндта в Голливуде. Он снялся в нескольких телешоу, а впоследствии получил роль лейтенанта, что допрашивал героиню Шэрон Стоун в "Основном инстинкте". Также играл в телесериале "Спецназ".



Денис Арндт и Шэрон Стоун / Кадр из фильма

В течение нулевых годов и в дальнейшем Денис Арндт продолжал сниматься в кино. Он появлялся в различных телешоу, например "Анатомия Грей" или "Сверхъестественное". Последние роли актера были в сериале "Как избежать наказания за убийство" и фильме Do Over в 2023.

В 2017 году за игру в бродвейской пьесе его номинировали на премию Tony Award, что остается самым выдающимся событием в карьере актера.