26 березня про смерть Деніса Арндта повідомила його сім'я. Про це пише Кіно 24 з посиланням на People.

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Актор пішов з життя у власному будинку, що у штаті Орегон. Сім'я Деніса Арндта влаштувала на його честь приватні похорони.

Він прожив своє життя як повноцінний перформанс, відомий своєю неймовірною дотепністю, чарівністю, бунтарським духом, непокірністю, почуттям гумору і пристрастю до мистецтва. Його спадщина, як на сцені, так і поза нею, житиме в серцях родини, друзів та членів громади. Він був чарівним, красивим, спонтанним і магнетичним – справжньою людиною епохи Відродження, – поділилась його родина.

У нього залишилась дружина, з якою він прожив у шлюбі 45 років, 7 дітей та онуки й правнуки.

Що відомо про Деніса Арндта

Деніс Арндт народився у 1939 році – це рік, коли вийшов фільм "Чарівник країни Оз", що змінив історію кіно. Сім'я актора порівняла його життя з фільмом: все починалось з чорно-білого, перш ніж розквітнути кольорами, блиском і пригодами.

Актор служив в армії під час війни у В'єтнамі та був пілотом. Після цього він переїхав до Сіетла, де розпочалась його акторська кар'єра. Друг вмовив його пройти прослуховування в місцевому театрі – так Деніс отримав головну роль.

Наприкінці 80-х почалась кар'єра Арндта в Голлівуді. Він знявся у кількох телешоу, а згодом отримав роль лейтенанта, що допитував героїню Шерон Стоун в "Основному інстинкті". Також грав у телесеріалі "Спецназ".



Деніс Арндт та Шерон Стоун / Кадр з фільму

Упродовж нульових років й надалі Деніс Арндт продовжував зніматися в кіно. Він з'являвся у різноманітних телешоу, як-от "Анатомія Грей" чи "Надприродне". Останні ролі актора були у серіалі "Як уникнути покарання за вбивство" та фільмі Do Over у 2023.

У 2017 році за гру у бродвейській п'єсі його номінували на премію Tony Award, що залишається найвизначнішою подією в кар'єрі актора.