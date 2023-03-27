Украинские актеры требуют отмены сериала СТБ с российским актером: премьера уже сегодня

Украинские актеры – Наталья Денисенко, Настя Цимбалару, Артур Логай и другие – обратились с просьбой отменить сериал СТБ "Последнее письмо любимого", в котором лицо российского актера Прохора Дубравина заменили украинским Дмитрием Саранским. По планам канала, премьера должна состояться сегодня, 27 марта, в 20.00.

Звезды считают недопустимым выпускать сериал с российским актером в украинском эфире, даже если его лицо будет заменено лицом украинского с помощью технологий. Также актеры призвали всех зрителей Украины бойкотировать сериал, передает 24 Канал.

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Украинские актеры потребовали остановить показ сериала СТБ

Наталья Денисенко

"В соцсетях такое несется, что я не могу промолчать. Дорогие зрители, вы, наверное, видели, что российскому актеру прилепили лицо украинского и планируют показать этот сериал. Мое личное мнение, что так не должно быть. Да, потратили деньги, но нам надо эти сериалы откладывать на полку и забыть о них. Наступят лучшие времена и мы снимем что-то новое. Будут деньги и все будет хорошо. Но я прошу СТБ остановить этот стыд и прошу вас зрителей не смотреть такие сериалы",

Наталья Денисенко призвала бойкотировать сериал СТБ / Скриншот со страниц

Артур Логой

"Через больше, чем год великой войны, канал СТБ считает, что допустимо пускать в украинский эфир сериал с российским актером, когда страна борется за выживание с агрессором. Мы считаем это недопустимым и решительно выступаем против показа этого сериала в любом виде, на любой платформе, транслируемой в Украине.

От телеканала СТБ мы просим официальное объяснение их действий и удаление данного продукта со всех украинских площадок и признание недопустимости подобных действий в дальнейшем. От украинцев мы просим привлечь внимание к этой ситуации и понимание, что российские актеры, артисты, их тела или лица, с технологиями или без — не могут быть в украинском эфире, в украинских сериалах, фильмах и вообще в инфопространстве. Нет сейчас. Ни через год, два или пять или десять".

Анна Саливанчук

"Украинские актеры категорически против российских актеров в кадре. Мы призываем всех бойкотировать и не смотреть сериалы с участием враждебной стороны".



Анна Саливанчук призвала бойкотировать сериал СТБ / Скриншот со страниц

Настя Цимбалару

"От того, что происходит вокруг в нашей сфере, хочется просто кричать. Когда это все кончится? Сколько еще нужно времени, жертв, смертей? Когда наконец все "нажрутся" тех денег? Когда перестанут бояться говорить, что-то терять? Почему пока одни борются за свободное будущее, другие молчат? Когда наконец с изуродованных, несчастных, неуверенных, мы станем красивыми, достойными, решительными? Когда наконец начнем любить себя и друг друга? Если бы было так, как в видео. Похоже, наша борьба только начинается".

Елена Светлицкая

"Когда-то я работала с этим актером на одной площадке и очень хорошо помню его нарративы о Путине. Он им восхищался, поддерживал аннексию Крыма и говорил, что лучшего президента для россиян не стоит.

Сколько еще украинцы будут унижать себя такими поступками? Когда отношение к украинскому контенту на телевидении будет достойным? Когда придет представление продюсеров, что это формирует сознание зрителя?".