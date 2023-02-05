Жерар Депардье назвал войну "чепухой", но еще раз признался в любви к Путину и России

Жерар Депардье, известный своими антиукраинскими заявлениями, назвал войну в Украине "большой чепухой". Он отметил, что стремится избегать разговоров на эту тему, но подчеркнул, что военные преступления России не изменили его отношение к стране-агрессоре.

О войне в Украине Депардье сказал в новом интервью изданию Augsburger Allgemeine. Там речь идет о его увлечение и России. В разговоре с журналистом, актер с российским паспортом назвал себя "русским", несмотря ни на что.

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Жерар Депардье назвал войну в Украине "чепухой"

От предварительных высказываний 74-летнего Депардье об Украине прошел почти год. Тогда он осудил Путина за "сумасшедшие поступки", но и заметил, что россияне вроде бы не несут ответственности за его поступки. В марте актер также просил остановить войну, но называл нас братскими народами: "Россия и Украина всегда были братскими странами. Прекратите боевые действия и ведите переговоры".

На днях Депардье разговаривал с французским изданием, в котором отметил, что все еще "русский" и война в Украине не повлияла на его любовь к России.

Для меня ничего не изменилось. Я до сих пор "русский". Я люблю русскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры. Но я предпочитаю избегать разговоров по этой теме, никто не может сказать о ней ничего разумного! Никто!,

– сказал актер.

Он также дополнил, что ненавидит, когда "смешивают политику и актерское мастерство": "Я не хочу говорить по этому поводу больше, чем: "Война – это большая чушь".

Напомним, в 2013 году Жерар Депардье получил из рук Путина свой российский паспорт. Он торжественно вручил его в резиденции на берегу Черного моря. После этого французская кинозвезда загремел в "черный список" Минкульта как деятель культуры, угрожающий нацбезопасности Украины.