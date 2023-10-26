Нашумевший в сети: о чем фильм "Дерево и кошка", цитата из которого завирусилась в тиктоке

Украинский короткометражный мультфильм 1983 получил новое дыхание. Цитата из ленты завирусилась в сети текток и заставила зрителей пошарить, откуда эти слова.

Мультфильм "Дерево и кошка" создал Евгений Сивокинь. Он даже не подозревал, что слова из его короткометражной ленты станут трендом тиктока в 2023 году. О чем этот мультфильм расскажет 24 Канал.

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О чем мультфильм "Дерево и кошка"

Сюжет повествует, что вдали от населенных мест, зверей, лесов и полей, было огромное дерево. Никто не обращал на него внимания, и оно было совершенно безразличным ко всему. Однажды кошка решила научиться такому же спокойному образу жизни, которым владело это дерево. Она попросила разрешения остаться рядом, чтобы изучить его отношение к окружающему миру и жить так же. Тем не менее, в конце кошка также повлияет на дерево.

"Ох, – сказала кошка, – как бы мне хотелось быть независимой, жить в одиночестве и ни за кем не унывать! Ну что ж, – рассудительно ответило дерево, – этому не так уж и трудно научиться", – известны слова из мультфильма.

Этот анимационный фильм продолжительностью всего 9 минут. Впрочем, о нем говорят, что это мультфильм о самых важных вещах в жизни. Производством занималась Киевская киностудия научно-популярных фильмов.

"Дерево и кошка": смотреть онлайн мультфильм

Видео в тикток, которые публикуют под слова из мультфильма

Слова из мультфильма, так полюбившиеся пользователям тикток, стали настоящим трендом в сети. Многие публикуют просто отрывки из мультфильма, которые являются ключевыми. А другие пользователи сети снимают своих домашних питомцев, накладывая слова из "Деревья и кошки". Также есть пользователи, которые делают справки на мультфильм и коротко рассказывают о чем идет речь, а подписчики под видео активно дискутируют о том, что для них означают слова дерева или кошки, или как они представляли себе другой финал короткометражки. В комментариях тикток можно увидеть следующие отзывы.

"Я интерпретировал финал еще по-другому. Кошки перед смертью уходят от всех – символически, кошка ушла от дерева после холодной зимы, проведенной в дупле";

"По моему мнению, живой человек в своей жизни проходит опыт и деревья и кошки, сравнивает и делает выводы";

"Видел этот мультфильм в детстве, тогда не понял смысл";

"Почему в школе этого не показывают? Нет в школьной программе. Это тоже наша культура, в которой нужно ориентироваться".

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