Нашумевший в сети: о чем фильм "Дерево и кошка", цитата из которого завирусилась в тиктоке
Украинский короткометражный мультфильм 1983 получил новое дыхание. Цитата из ленты завирусилась в сети текток и заставила зрителей пошарить, откуда эти слова.
Мультфильм "Дерево и кошка" создал Евгений Сивокинь. Он даже не подозревал, что слова из его короткометражной ленты станут трендом тиктока в 2023 году. О чем этот мультфильм расскажет 24 Канал.
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О чем мультфильм "Дерево и кошка"
Сюжет повествует, что вдали от населенных мест, зверей, лесов и полей, было огромное дерево. Никто не обращал на него внимания, и оно было совершенно безразличным ко всему. Однажды кошка решила научиться такому же спокойному образу жизни, которым владело это дерево. Она попросила разрешения остаться рядом, чтобы изучить его отношение к окружающему миру и жить так же. Тем не менее, в конце кошка также повлияет на дерево.
"Ох, – сказала кошка, – как бы мне хотелось быть независимой, жить в одиночестве и ни за кем не унывать! Ну что ж, – рассудительно ответило дерево, – этому не так уж и трудно научиться", – известны слова из мультфильма.
Этот анимационный фильм продолжительностью всего 9 минут. Впрочем, о нем говорят, что это мультфильм о самых важных вещах в жизни. Производством занималась Киевская киностудия научно-популярных фильмов.
"Дерево и кошка": смотреть онлайн мультфильм
Видео в тикток, которые публикуют под слова из мультфильма
Слова из мультфильма, так полюбившиеся пользователям тикток, стали настоящим трендом в сети. Многие публикуют просто отрывки из мультфильма, которые являются ключевыми. А другие пользователи сети снимают своих домашних питомцев, накладывая слова из "Деревья и кошки". Также есть пользователи, которые делают справки на мультфильм и коротко рассказывают о чем идет речь, а подписчики под видео активно дискутируют о том, что для них означают слова дерева или кошки, или как они представляли себе другой финал короткометражки. В комментариях тикток можно увидеть следующие отзывы.
- "Я интерпретировал финал еще по-другому. Кошки перед смертью уходят от всех – символически, кошка ушла от дерева после холодной зимы, проведенной в дупле";
- "По моему мнению, живой человек в своей жизни проходит опыт и деревья и кошки, сравнивает и делает выводы";
- "Видел этот мультфильм в детстве, тогда не понял смысл";
- "Почему в школе этого не показывают? Нет в школьной программе. Это тоже наша культура, в которой нужно ориентироваться".
Старые украинские мультфильмы, которые достойны вашего внимания
- "Одуванчик-толстые щеки" (1971) – мультфильм режиссера А.Грачовой о грустном одуванчике, у которого были толстые щеки. Мораль мультфильма: "Там, где не помогут ни скорая, ни справочное бюро, там нужно просто от души посмеяться... над собой!"
- "Кто получит ананас?" (1978) – анимационный фильм от Елены Бариновой. Эта история учит нас ценить настоящих друзей, быть человечными и думать не только о себе. Главная мораль мультфильма выражена словами: "Самому так грустно жить – так же хочется дружить..."
- "Шел трамвай девятый номер" (2002) – украинский анимационный фильм от режиссера Степана Коваля. Его сюжет рассказывает о трамвае номер 9, где пассажиры обсуждают свою повседневную жизнь и личные проблемы.