Мультфільм "Дерево і кішка" створив Євген Сивокінь. Він навіть не підозрював, що слова з його короткометражної стрічки стануть трендом тіктока у 2023 році. Про що цей мультфільм, розкаже 24 Канал.
Рекомендуємо 5 іспанських серіалів на Netflix, від яких не можна відірватися
Про що мультфільм "Дерево і кішка"
Сюжет оповідає, що далеко від населених місць, звірів, лісів та полів, було величезне дерево. Ніхто не звертав на нього уваги, і воно було абсолютно байдужим до всього. Одного разу кішка вирішила навчитися такого ж спокійного способу життя, яким володіло це дерево. Вона попросила дозволу залишитися поряд, щоб вивчити його ставлення до навколишнього світу та жити так само. А проте, вкінці кішка також вплине на дерево.
"Ох, – сказала кішка, – як би мені хотілося були незалежною, жити на самоті та ні за ким не сумувати! Ну що ж, – розважливо відказало дерево, – цьому не так вже і важко навчитися", – відомі слова з мультфільму.
Цей анімаційний фільм тривалістю всього 9 хвилин. Утім, про нього кажуть, що це мультфільм про найважливіші речі в житті. Виробництвом займалась Київська кіностудія науково-популярних фільмів.
"Дерево і кішка": дивитись онлайн мультфільм
Відео в тікток, які публікують під слова з мультфільму
Слова з мультфільму, які так полюбилися користувачам тікток, стали справжнім трендом у мережі. Багато хто публікує просто уривки з мультфільму, які є ключовими. А інші користувачі мережі знімають своїх домашніх улюбленців, накладаючи слова з "Дерева та кішки". Також є користувачі, які роблять довідки на мультфільм і коротко розказують про що йдеться, а підписники під відео активно дискутують про те, що для них означають слова дерева або кішки, або ж як вони уявляли собі інший фінал короткометражки. У коментарях тікток можна побачити такі відгуки.
- "Я інтерпретував фінал ще по-іншому. Кішки перед смертю ідуть від усіх – символічно, кішка пішла від дерева після холодної зими, проведеної у дуплі";
- "На мою думку, жива людина у своєму житті проходить досвід і дерева і кішки, порівнює і робить висновки";
- "Бачив цей мультфільм в дитинстві, тоді не зрозумів сенс";
- "Чому в школі цього не показують? Немає в шкільній програмі. Це ж теж наша культура, у якій потрібно орієнтуватись".
Старі українські мультфільми, які вартують вашої уваги
- "Кульбаба-товсті щоки" (1971) – мультфільм режисера А.Грачової про сумну кульбабу, в якої були товсті щоки. Мораль мультфільму: "Там, де не допоможуть ані швидка, ані довідкове бюро, там потрібно просто від душі посміятися... над собою!".
- "Хто отримає ананас?" (1978) – анімаційний фільм від Олени Баринової. Ця історія вчить нас цінувати справжніх друзів, бути людяними та думати не лише про себе. Головна мораль мультфільму виражена словами: "Самому так сумно жити – так же хочеться дружити..."
- "Йшов трамвай дев'ятий номер" (2002) – це український анімаційний фільм від режисера Степана Коваля. Його сюжет розповідає про трамвай номер 9, де пасажири обговорюють своє повсякденне життя та особисті проблеми.