Интрига до последнего: 5 лучших детективов последних лет с неожиданным финалом

Качественное детективное кино не может оставить зрителя безразличным. Он автоматически углубляется в процесс расследования, выбирая подозреваемых, рассматривая алиби, анализируя доказательства и сравнивая показания очевидцев.

Именно такие фильмы для вас подготовили 24 Канал в своей подборке. Готовьтесь к интересному вечеру, который будет полон тайн, интриги и неожиданных поворотов.

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"Идеальная ложь"

На протяжении всей своей жизни Рой Кортни пользовался популярностью среди женщин и выгоды от их финансов. Эта ситуация не изменилась, даже когда он уже заходил в преклонные годы. Однако сейчас Кортни ищет свои "жертвы" через интернет-сервисы.

Сначала его знакомство с богатой вдовой Бетти Маклиш было исключительно меркантильным, но в сердце этого старика афериста возникли чувства. Но на горизонте неожиданно появляется подозрительный внук миссис Маклиш.

"Идеальная ложь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убийство в "Восточном экспрессе""

Знаменитый детектив путешествует по роскошному "Восточному экспрессу" из Стамбула в Лондон. Среди пассажиров во время этого путешествия Сэмюэль Рэтчетт становится жертвой убийства. Это человек с сомнительной репутацией и многими врагами.

Эркюль Пуаро должен разгадать дело, когда поезд стоит в плену снежной метели. Усложняет ситуацию то, что у каждого пассажира "Восточного экспресса" есть собственные причины ненавидеть Ретчетта.

"Убийство в "Восточном экспрессе"": смотрите онлайн трейлер фильма

"Невидимый гость"

Андриан Дориа, талантливый молодой предприниматель, оказывается в номере гостиницы, а неподалеку обнаруживает труп своей бывшей любовницы Лауры. Чтобы сохранить свою свободу и восстановить репутацию, он обращается к услугам успешного адвоката из Виргинии Гудман. Однако готов ли Андриан раскрыть своему юристу всю правду?

"Невидимый гость": смотрите онлайн трейлер фильма

"Исчезнувшая"

В день, когда Ник и Эмми Данн должны были отмечать пятую годовщину свадьбы, женщина таинственно исчезает. Пытаясь разобраться, что произошло с его женой, мужчина наталкивается на оставленные ею подсказки. Появляются указания к дневнику Эмми, где она выражает свои подозрения, о намерениях мужчины убить ее. Сможет ли Ник оправдать себя?

"Исчезнувшая": смотрите онлайн трейлер фильма

"Индевор"

Действие разворачивается в 1965 году. В Оксфорде, где Индевор учился, исчезла девушка по имени Мэри Тремлет. Это заставляет молодого констебля вернуться в прошлое. Поиски усложняются не только объективными загадками, но и сложными взаимоотношениями между мистером Морсом и его коллегами.

"Индевор": смотрите онлайн трейлер фильма