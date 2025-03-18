На самом деле есть немало сериалов, которые могут сравниться с "Шерлоком" по уровню интриги, интересных историй и поворотах в сюжете. Кино 24 расскажет о тех телепроектах, которые стоит посмотреть любителям детективов и подобной атмосферы.
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"Доктор Хаус"
Годы выхода: 2004 – 2012
Рейтинг IMDb: 8,7
Один из лучших медицинских сериалов рассказывает об антисоциальном и циничном Грегори Хаусе, который несмотря на свои черты имеет глубокие знания и невероятное мышление. Это помогает ему решать множество проблем и сложных диагнозов пациентов.
Сериал напоминает "Шерлока" именно благодаря количеству интриги и загадок, которые разгадывает главный герой в каждом эпизоде. Кроме того, и Холмс, и Хаус, имеют подобные ценности в жизни и характер.
"Доктор Хаус": смотрите трейлер онлайн
"Менталист"
Годы выхода: 2008 – 2015
Рейтинг IMDb: 8.2
Патрик Джейн – остроумный психолог и манипулятор, который в прошлом выдавал себя за ясновидящего и зарабатывал как иллюзионист. Теперь он работает в Калифорнийском бюро расследований и использует на полную свою проницательную наблюдательность и понимание человеческой психики.
Это увлекательный сериал для любителей криминального жанра. Фаны "Шерлока" останутся в восторге от эксцентричности главного героя и его блестящего ума детектива.
"Менталист": смотрите трейлер онлайн
"Ганнибал"
Годы выхода: 2013 – 2015
Рейтинг IMDb: 85
В центре сюжета – криминальный профайлер Уилл Грэм, который охотится на серийных убийц. Он работает вместе с тайным серийным убийцей и каннибалом, доктором Ганнибалом Леклером. Их пара напоминает ангела и дьявола.
В сериале психопат Ганнибал заинтригован тем, как Грэм сопереживает преступникам и пытается их понять. Но в то же время он пользуется его хрупкой психикой. "Ганнибал" – это словно другая реальность "Шерлока", где бы Холмс превращал своего друга Ватсона в опасного и темного друга.
"Ганнибал": смотрите трейлер онлайн