2 детективных сериала на Netflix, от которых невозможно оторваться

Детективные сериалы всегда полны яркими сюжетами и интересными теориями, которые так любят зрители. На стриминговой платформе Netflix есть немало детективных кинопроектов, где каждая серия полна тайн, интриги и загадочных персонажей.

Кино 24 расскажет о 2 детективных сериалах на платформе Netflix, которые точно запечатлеются в вашей памяти. Поэтому возьмите себе чего-нибудь вкусненького и выбирайте ленту для просмотра.

Смотрите также Фанаты никогда бы не простили: какую пикантную сцену "Друзей" попросил вырезать Мэттью Перри

"Парфюм"

Сериал расскажет о 6 друзьях, которые вместе учились в интернате. Однако волею судьбы так сложилось, что их пути после окончания учебы разошлись.

Однако трагическое событие свело их снова вместе – убийство их подруги, которую нашли задушенной. Каждый из них приехал на похороны и вспоминая свое прошлое, они начинают подозревать, что один из них может быть тем самым убийцей...

"Парфюм": смотрите онлайн трейлер сериала

"Охотник за разумом"

По сюжету, молодой и перспективный агент ФБР специализируется на переговорах с преступниками, которые захватывают людей в заложники. Однако однажды сложные переговоры заканчиваются тем, что злоумышленник заканчивает жизнь самоубийством. Главный герой приходит к выводу, что из сопоставления косвенных данных можно создать психологический портрет преступника, угадывая запланированные им ходы.

Такая идея сначала не получила одобрительного отклика от коллег и начальства, однако все же ему удается найти единомышленников и создать команду по предотвращению еще не совершенных преступлений.

"Охотник за разумом": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы хотите посмотреть сериалы, которые полны интригой и большим количеством тайн, то эти проекты будут идеальным выбором. Приятного киносеанса!