Кіно 24 розповість про 2 детективні серіали на платформі Netflix, які точно закарбуються у вашій пам'яті. Тож візьміть собі чогось смачненького та обирайте стрічку для перегляду.

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"Парфум"

Серіал розповість про 6 друзів, які разом навчалися в інтернаті. Проте волею долі так склалося, що їхні шляхи після закінчення навчання розійшлися.

Однак трагічна подія звела їх знову разом – вбивство їхньої подруги, яку знайшли задушеною. Кожен з них приїхав на похорон і згадуючи своє минуле, вони починають підозрювати, що один з них може бути тим самим вбивцею...

"Парфум": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мисливець за розумом"

За сюжетом, молодий та перспективний агент ФБР спеціалізується на переговорах зі злочинцями, які захоплюють людей у заручники. Однак одного разу складні переговори закінчуються тим, що зловмисник закінчує життя самогубством. Головний герой приходить до висновку, що із зіставлення непрямих даних можна створити психологічний портрет злочинця, вгадуючи заплановані ним ходи.

Така ідея спершу не отримала схвального відгуку від колег та начальства, однак все ж йому вдається знайти однодумців і утворити команду із запобігання ще не скоєним злочинам.

"Мисливець за розумом": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви хочете подивитися серіали, які сповнені інтригою та великою кількістю таємниць, то ці проєкти будуть ідеальним вибором. Приємного кіносеансу!