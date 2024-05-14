Редакция Кино 24 собрала для вас подборку самых рейтинговых сериалов, сюжет которых будет держать в напряжении до последнего. Смотрите трейлеры онлайн и выбирайте свою детективную ленту для просмотра.

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"Улица мясника"

Рейтинг IMDb: 8.1

Действия этого сериала разворачиваются в Лондоне 1899 года, непосредственно после потрясающих убийств, совершенных Джеком Потрошителем.

Прошло пять месяцев со времени последней гибели Потрошителя, а на улицах Уайтчепела снова найдено тело молодой девушки со следами порезов. Инспектор Рейд и сержант Дрейк берутся за расследование этого случая, пригласив на помощь американского частного детектива и, по совместительству, хирурга Гомера Джексона.

Теперь эта команда детективов решает преступления, пытаясь при этом успокоить панику среди жителей Ист-Энда.

"Улица мясника": смотрите онлайн трейлер сериала

"Молодой Морс"

Рейтинг IMDb: 8.6

Действие сериала разворачивается в Оксфорде, Англия, в 1960-х и 1970-х годах, и фокусируется на начальных шагах в карьере Индевора Морса (Шон Эванс).

Он покидает Лонсдейлский колледж Оксфордского университета в конце третьего курса, не получив диплома, и работает короткое время в Королевском корпусе связи как шифровальщик, перед тем как присоединиться к полиции Каршалл-Ньютауна.

"Молодой Морс": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Теория лжи"

Рейтинг IMDb: 8.0

Доктор Лайтман, подобно доктору Хаузу, считает, что все врут. Ему кажется, что всего несколько минут общения достаточно, чтобы выявить это. Каждое движение, жест или даже произнесенное неосторожное слово могут разоблачить в вас ложь. Среднестатистический человек, по словам доктора Лайтмана, лжет три раза в течение десятиминутного разговора.

Миссия доктора Лайтмана и его коллег заключается в распознавании этого обмана. Так они, используя свои способности, спасли от неправомерного заключения невиновных и отправили за решетку преступников.

В агентство Лайтмана обращаются за помощью федеральные учреждения, правительство, Конгресс, даже президент Казахстана. Но может ли человек быть счастливым, зная, что вокруг постоянно обманывают?

"Теория лжи": смотрите онлайн трейлер сериала

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