Держат в напряжении до самого конца: 3 лучших сериала о расследовании давних преступлений

Некоторые уголовные дела десятилетиями лежат на полках полицейских архивов, ожидая своего часа. Наша редакция собрала самые интересные детективные проекты, в которых главные герои достают из шкафов старые скелеты и раскрывают преступления многолетней давности.

Эта подборка идеально подойдет тем зрителям, которые любят сериалы со сложными головоломками, неожиданные повороты сюжета и кропотливую работу настоящих профессионалов своего дела.

"Незабытый"

Рейтинг IMDb: 8,4

Лондонские следователи Кэсси Стюарт и Санни Хан специализируются на раскрытии исторических убийств и исчезновений. Каждый сезон начинается с находки человеческих останков, пролежавших в земле или подвале несколько десятков лет. Напарники постепенно восстанавливают события прошлого, находят живых свидетелей и выводят на свет самые темные секреты подозреваемых.

"Незабытый": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты высоко оценивают эмоциональную глубину сюжета и великолепный актерский дуэт Николы Уокер и Санджива Бхаскара. В то же время киноэксперты критикуют сериал за несколько медленный темп повествования в первых эпизодах каждого сезона.

"Настоящий детектив"

Рейтинг IMDb: 8,2

Полицейский Уэйн Хэйс расследует жуткое исчезновение двух детей в небольшом городке горного массива Озарк. Это сложное дело растягивается на три десятилетия, поэтому главный герой постоянно вынужден возвращаться к болезненным воспоминаниям молодости. Пожилой и больной следователь пытается сложить все фрагменты головоломки, чтобы наконец найти ответы, прежде чем окончательно потеряет память.

"Настоящий детектив": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают феноменальное перевоплощение Магершалы Али в третьем сезоне. Впрочем, киноэксперты критикуют создателей за слишком сложную структуру повествования с постоянными скачками во времени, которая порой сбивает зрителя с толку.

"Детектив Раш"

Рейтинг IMDb: 7,7

Детектив Лилли Раш возглавляет специальный отдел полиции по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет. Женщина использует современные технологии и новые методы допроса, чтобы найти виновных в убийствах, произошедших очень давно. Каждая серия погружает зрителя в определенную историческую эпоху благодаря ярким воспоминаниям героев и культовой музыке того времени. Главная героиня не останавливается ни перед чем, чтобы восстановить справедливость для давно забытых жертв.

"Детектив Раш": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят великолепное музыкальное оформление эпизодов. Однако киноэксперты критикуют сериал за однообразную структуру многих серий и предсказуемость развязки в отдельных историях.

Украинский кинематограф также может предложить немало качественных детективных сериалов.