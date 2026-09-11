24 Канал собрал подборку самых ярких сериалов с напряженным сюжетом о вызовах полицейской службы и опасном мире криминала. От этих фильмов будет трудно оторваться вплоть до финальных титров.

"Прятки" (2019)

Рейтинг IMDb – 7,2

В тихом промышленном городке обычная детская игра в прятки превращается в настоящий кошмар. Однажды маленькая девочка бесследно исчезает прямо из запертой квартиры. Впоследствии в сети появляется видео, на котором ребенок держит в руках табличку с загадочной комбинацией цифр.

За дело берутся опытная детектив Варта Наумова, которая борется со своими душевными травмами, и ее молодой напарник Максим Шумов. Следователи быстро понимают, что имеют дело с изощренным маньяком, который ведет свою жестокую игру и наказывает взрослых за их скрытые грехи.

"Прятки" / Кадр из сериала

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Что говорят критики: В обзоре "Детектор медиа" критик Андрей Кокотюха хвалит сериал за редкий для украинского телевидения изысканный стиль скандинавского нуара, гнетущую атмосферу и высокое качество сценария и режиссуры. Однако обозреватель упрекает авторов в чрезмерной универсальности ради продажи на Запад, из-за которой сериал полностью лишен украинских реалий и национальной идентичности.

"Вскрытие покажет" (2019 – 2024)

Рейтинг IMDb – 6,8

Сюжет разворачивается вокруг работы следственного отдела и талантливой судмедэксперта Инги Вилкас, которая умеет раскрывать самые сокровенные тайны даже по малейшим следам на телах погибших. Ее напарником становится харизматичный, но несколько самоуверенный следователь Олег Гончар. Несмотря на бесконечные споры и конфликты в морге, этот дуэт блестяще выводит на чистую воду изобретательных преступников и убийц.

"Вскрытие покажет": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: обозревательница "Детектор медиа" Мария Ряпулова хвалит сериал за сценарий, детально прописанные детективные дела и острые, остроумные диалоги между экспертами. В то же время автор критикует слишком условную любовную линию, неубедительную игру актера, исполняющего роль оперы, и веселую музыку, которая порой неуместно звучит на фоне кровавых сцен.

"Участковый из ДВРЗ" (2020 – 2024)

Рейтинг IMDb – 7,9

После конфликта с влиятельным криминальным чиновником Сергей Бондарь теряет должность в центральном полицейском участке Киева. Руководство отправляет его обычным участковым в отдаленный и криминальный микрорайон ДВРЗ. Здесь процветают местные банды, грабители и нелегальные автомастерские, а всеми процессами руководит авторитетный "хозяин" района. Бондарь вместе с ленивым напарником берется наводить порядок на запущенных улицах, ежедневно рискуя жизнью в столкновениях с местными бандитами.

"Участковый из ДВРЗ": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: В обзоре "Детектор медиа" критик Андрей Кокотюха хвалит сериал за узнаваемые реальные локации Киева и правдивые жизненные проблемы простых людей. Однако обозреватель упрекает авторов в чрезмерном стремлении превратить серьезный криминальный сюжет в комедию, поэтому актерам приходится изображать из себя дураков.

Кстати, есть хорошие новости для фанатов сериала "Парочка следователей". Уже совсем скоро выйдет продолжение сериала, а пока мы ждем третий сезон, его создатели поделились эксклюзивными кадрами со съемочной площадки.