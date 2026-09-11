24 Канал зібрав добірку найяскравіших гостросюжетних серіалів про виклики поліцейської служби та небезпечний світ криміналу. Від цих стрічок буде важко відірватися аж до фінальних титрів.

"Схованки" (2019)

Рейтинг IMDb – 7,2

У тихому промисловому містечку звичайна дитяча гра у схованки перетворюється на справжній жах. Одного дня маленька дівчинка безслідно зникає просто із замкненої квартири. Згодом у мережі з'являється відео, де дитина тримає в руках табличку із загадковою комбінацією цифр.

За справу беруться досвідчена детективка Варта Наумова, яка бореться з власними душевними травмами, та її молодий напарник Максим Шумов. Слідчі швидко усвідомлюють, що мають справу з витонченим маніяком, який веде власну жорстоку гру та карає дорослих за їхні приховані гріхи.

"Схованки" / Кадр з серіалу

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Що кажуть критики: В огляді "Детектор медіа" критик Андрій Кокотюха хвалить серіал за рідкісний для українського телебачення вишуканий стиль скандинавського нуару, гнітючу атмосферу та високу якість сценарію і режисури. Однак оглядач дорікає авторам за надмірну універсальність заради продажу на Захід, через яку серіал повністю позбавлений українських реалій і національної ідентичності.

"Розтин покаже" (2019 – 2024)

Рейтинг IMDb – 6,8

Сюжет розгортається довкола роботи слідчого відділу та талановитої судмедекспертки Інги Вілкас, яка вміє розкривати найпотаємніші таємниці навіть за найменшими слідами на тілі загиблих. Її напарником стає харизматичний, але дещо самовпевнений слідчий Олег Гончар. Попри нескінченні суперечки та конфлікти у морзі, цей дует блискуче виводить на чисту воду винахідливих злочинців і вбивць.

"Розтин покаже": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Оглядачка "Детектор медіа" Марія Ряпулова хвалить серіал за сценарій, детально прописані детективні справи та гострі, дотепні діалоги між експертами. Водночас авторка критикує надто умовну любовну лінію, непереконливу гру виконавця ролі опера та веселу музику, яка часом недоречно звучить поруч із кривавими сценами.

"Дільничний з ДВРЗ" (2020 – 2024)

Рейтинг IMDb – 7,9

Після конфлікту з впливовим кримінальним чиновником Сергій Бондар втрачає посаду в центральному відділку поліції Києва. Керівництво відправляє його звичайним дільничним у віддалений і кримінальний мікрорайон ДВРЗ. Тут процвітають місцеві банди, грабіжники та нелегальні автомайстерні, а всіма процесами керує авторитетний "господар" району. Бондар разом з ледачим напарником береться наводити лад на занедбаних вулицях, щодня ризикуючи життям у сутичках з місцевими бандитами.

"Дільничий з ДВРЗ": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: В огляді "Детектор медіа" критик Андрій Кокотюха хвалить серіал за впізнавані реальні локації Києва та правдиві життєві проблеми простих людей. Однак оглядач дорікає авторам за надмірне бажання зробити з серйозного кримінального сюжету комедію, через що акторам доводиться вдавати із себе дурників.

До речі, є гарні новини для фанатів серіалу "Парочка слідчих". Вже зовсім скоро вийде продовження стрічки, а поки ми чекаємо на третій сезон, його творці поділилися ексклюзивними кадрами зі знімального майданчика.