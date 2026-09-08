Вони відкривають глядачам яскраві деталі майбутніх серій. Відео опублікували на офіційній інстаграм-сторінці телеканалу "1+1 Україна".

Що показали у свіжих кадрах бекстейджу "Парочки слідчих – 3"

На опублікованому відео можна побачити теплу робочу атмосферу, яка панує у відділку. У центрі більшості кадрів – виконавиця головної ролі Юлія Буйновська, яка постає у кадрі в ефектній вечірній синій сукні з відкритою спиною, приймаючи розкішний букет від свого нового колеги. Водночас робочі будні у відділку не стихають, оскільки персонажі знову проводять допити, вивчають папери та переглядають записи з камер спостереження.

У перервах між дублями актори, зокрема Костянтин Октябрський, Сергій Мітрюшин, Ярослав Шахторін, Тетяна Антропова та інші колеги, щиро обіймаються, жартують та продовжують роботу над новими сценами.

У новому сезоні на відділок чекають кадрові потрясіння та ще складніші заплутані справи, але головний акцент автори зроблять на особистих трансформаціях детективів. Схоже, любовна лінія між слідчими вийде на абсолютно новий рівень – на що натякають сцени романтичних зустрічей, вечірнє вбрання та святкові квіти на майданчику.

До своїх героїв повертається весь акторський склад проєкту: Юлія Буйновська, Костянтин Октябрський, Сергій Мітрюшин, Ярослав Шахторін, Тетяна Антропова, Костянтин Корецький та Яків Кучеревський.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Творці також обіцяють появу нових персонажів – Гліба Шаповалова та Михайла Захарчука, які суттєво вплинуть на розвиток сюжету.

Точну дату виходу третього сезону поки тримають у таємниці, але очікується, що свіжі серії детектива з'являться в ефірі "1+1 Україна" цієї осені.