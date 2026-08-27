Зірка серіалів "Коп з минулого" та "Мишоловка для кота" постане перед глядачами в образі досвідченого та принципового слідчого Михайла Захарчука, пише сайт "1+1 Україна". Його фаховий досвід стане рятівним для команди під час ведення найнебезпечніших та найзаплутаніших розслідувань.

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Втім, головна інтрига полягає в тому, що Захарчук переступить поріг відділку зовсім не як чужинець. Герой уже має спільне минуле з Юрієм Петровичем та деякими іншими колегами, і ці зв'язки сягають далеко за межі суто робочих стосунків.

Які давні таємниці принесе з собою новий слідчий – творці проєкту поки тримають у суворому секреті.

Що цікаво, поява героя Суржикова – не єдиний сюрприз майбутньої прем'єри. Раніше творці оголосили про участь у проєкті Влада Никитюка – його персонаж Гліб Шаповал також суттєво похитне звичний лад у відділі.

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Разом із поверненням улюбленого дуету Паші та Софії оновлений акторський склад обіцяє ще більше психологічної напруги, динаміки та неочікуваних поворотів сюжету.