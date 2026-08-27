Звезда сериалов "Коп из прошлого" и "Мышеловка для кота" предстанет перед зрителями в образе опытного и принципиального следователя Михаила Захарчука, сообщает сайт "1+1 Украина". Его профессиональный опыт станет спасительным для команды при ведении самых опасных и запутанных расследований.

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Впрочем, главная интрига заключается в том, что Захарчук переступит порог участка вовсе не как посторонний. У героя уже есть общее прошлое с Юрием Петровичем и некоторыми другими коллегами, и эти связи выходят далеко за рамки чисто рабочих отношений.

Какие давние тайны принесет с собой новый следователь – создатели проекта пока держат в строгом секрете.

Что интересно, появление героя Суржикова – не единственный сюрприз предстоящей премьеры. Ранее создатели объявили об участии в проекте Влада Никитюка – его персонаж Глеб Шаповал также существенно поколеблет привычный уклад в отделе.

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Вместе с возвращением любимого дуэта Паши и Софии обновленный актерский состав обещает что-то еще большее по сравнению с предыдущими сезонами: психологическое напряжение, динамику и неожиданные повороты сюжета.