В материале Кино 24 узнаете, о чем сериал и кто в главных ролях. А также прочитаете, почему вам точно стоит выбрать эту ленту для просмотра, если вы обожаете тайны и загадки.

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Сериал "Милые обманщицы": о чем сюжет

Во время шумной вечеринки внезапно исчезла Элисон Ди Лаурентис, и вскоре ее нашли мертвой. После этого четыре подруги девушки – Спенсер, Ханна, Ария и Эмили – почти перестали общаться. Похоже, их дружба держалась только на Элисон.

Однако, подруг снова объединила цепочка странных событий: девушки начали получать письма "с того света", подписанные только одной буквой "Е". Содержание писем шокировало девушек – они раскрывали секреты каждой из них, включая те, о которых знала только Элисон.

"Милые обманщицы": смотрите онлайн трейлер сериала

Возможно, один из врагов Элисон решил навредить ее друзьям, или же сама девушка пытается сообщить о своем возвращении таким странным способом. Так или иначе, во время своего расследования девушкам придется сблизиться, раскрыв завесу тайн вокруг своих самых больших грехов.

В ленте сыграли:

Саша Питерс – Элисон Дилаурентис

Троен Беллисарио – Спенсер Гастингс

Люси Гейл – Ария Монтгомери

Эшли Бенсон – Анна Мерин

Шей Митчелл – Эмили Филдс

Иен Гардинг – Эзра Фитц

Джанель Перриш - Мона Вондервол

Тайлер Блэкберн - Калеб Риверз

Киген Аллен - Тоби Кавано

Сериал "Милые обманщицы" точно оценят все любители загадок и тайн. Их в ленте немало. Сюжет будет держать в напряжении до самого конца. Поэтому не медлите, а покупайте попкорн и приготовьтесь к увлекательному просмотру.