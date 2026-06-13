24 Канал расскажет, какие детективы можно посмотреть. Сохраните список на завтра, чтобы не тратить время на поиски фильма!
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Какие детективы посмотреть в воскресенье?
"Достать ножи" (2019)
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
Обстоятельства смерти автора криминальных романов Гарлана Тромби остаются тайной. Однако известный детектив Бенуа Бланк точно знает, что каждый член семьи писателя – в списке подозреваемых. Он берется за расследование дела, чтобы раскрыть правду.
"Достать ножи": смотрите онлайн трейлер фильмаЧитайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
"Призраки в Венеции" (2023)
- Рейтинг IMDb: 6,5/10
Сюжет разворачивается вокруг знаменитого детектива Эркюля Пуаро, который решил уйти на пенсию и живет в послевоенной Венеции. Однажды знакомая писательница предлагает ему посетить спиритический сеанс в палаццо оперной певицы Ровены Дрейк, который состоится в ночь на Хэллоуин, и помочь разоблачить мошенничество медиума Джойс Рейнольдс. Сначала мужчина относится к делу легкомысленно, но его усложняет неожиданная гибель участников сеанса. Некоторые гости обвиняют в убийстве призраков, а Пуаро должен разобраться, что произошло на самом деле.
"Призраки в Венеции": смотрите онлайн трейлер фильма
"Энола Холмс" (2020)
- Рейтинг IMDb: 6,6/10
В день своего 16-летия Энола Холмс обнаруживает, что мама исчезла. Женщина оставила лишь несколько подарков, поэтому девушка не догадывается, куда она делась. Братья главной героини решают отправить её в интернат. Однако Энола сбегает и узнает страшную тайну.
"Энола Холмс": смотрите онлайн трейлер фильма
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