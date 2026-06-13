24 Канал розповість, які детективи можна подивитися. Зберігайте список на завтра, щоб не витрачати час на пошуки фільму!

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Які детективи подивитись у неділю?

"Ножі наголо" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Обставини смерті автора кримінальних романів Гарлана Тромбі залишаються таємницею. Проте відомий детектив Бенуа Бланк точно знає, що кожен член родини письменника – у списку підозрюваних. Він береться за розслідування справи, щоб розкрити правду.

"Ножі наголо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Привиди у Венеції" (2023)

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Сюжет розгортається навколо знаменитого детектива Еркюля Пуаро, який вирішив піти на пенсію й живе у післявоєнній Венеції. Одного разу знайома письменниця пропонує йому відвідати спіритичний сеанс в палаццо оперної співачки Ровени Дрейк, який відбудеться в ніч на Гелловін, і допомогти викрити шахрайство медіума Джойс Рейнольдс. Спершу чоловік ставиться до справи легковажно, але її ускладнює неочікувана загибель учасників сеансу. Деякі гості звинувачують у вбивстві привидів, а Пуаро повинен розібратися, що сталося насправді.

"Привиди у Венеції": дивіться онлайн трейлер фільму

"Енола Холмс" (2020)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

У день свого 16-річчя Енола Холмс виявляє, що мама зникла. Жінка залишила лише кілька подарунків, тож дівчина не здогадується, куди вона поділася. Брати головної героїні вирішують відправитися її до інтернату. Проте Енола втікає та дізнається страшну таємницю.

"Енола Холмс": дивіться онлайн трейлер фільму

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