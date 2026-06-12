24 Канал підготував добірку фільмів з казковою атмосферою, які сподобаються і дорослим, і дітям. Обирайте, що дивитися на вихідних усією сім'єю.

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Фільми з казковою атмосферою, які повертають у дитинство

"Красуня і Чудовисько" (2017)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

У розкішному й похмурому палаці живе принц, якого чаклунка перетворила на огидне Чудовисько, а служать йому живі предмети інтер'єру. У селі живе розумна дівчина на ім'я Белль. Одного разу її батько зникає, тож дівчина відправляється на його пошуки та потрапляє до замку. Белль зустрічається з Чудовиськом і згодом виявляє, що насправді він неймовірно добрий. Тільки завдяки справжньому коханню принц може позбутися прокляття.

"Красуня і Чудовисько": дивіться трейлер онлайн

"Чаклунка" (2014)

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Малефісента спокійно жила в зачарованому лісі разом з казковими істотами, аж поки люди все не зруйнували. Чарівниці довелося звернутися за допомогою до могутніх темних сил.

Так, Малефісента наклала закляття на новонароджену доньку короля Аврору, проте згодом почала сумніватися в тому, що зробила правильно.

"Чаклунка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аліса в країні чудес" (2010)

Рейтинг IMDb: 6.4/10

19-річній Алісі Кінгслі освідчилися просто під час світської вечірки. Проте дівчина не хоче заміж і втікає. Вона помічає Білого Кролика та вирішує прослідкувати за ним.

Головна героїня потрапляє в нору, яка веде до Країни Чудес, де править жорстока Червона Королева. Мешканці чарівного лісу впевнені, що саме Аліса може їх врятувати.

"Аліса в країні чудес": дивіться онлайн трейлер фільму

"Білосніжка: Помста гномів" (2012)

Рейтинг IMDb: 5.6/10

Коли король зникає загадковим чином, влада опиняється в руках його дружини, королеви Клементіанни. Вона живе в розкоші, а от звичайний народ змушений потерпати від бідності.

Законною спадкоємицею престолу є Білосніжка, проте вона перебуває в ізоляцію у власному замку. Все змінює прибуття багатого принца Елкота, з яким планує одружитися королева.

Клементіанна виганяє падчерку до лісу, адже вважає її своєю конкуренткою. Однак Білосніжка виживає та зустрічає сімох гномів-розбійників, які допомагають їй врятувати королівство.

"Білосніжка: Помста гномів": дивіться онлайн трейлер фільму

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