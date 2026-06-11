Можливо, ви зараз у пошуках фільму на вечір, то 24 Канал рекомендує добірку стрічок, які колись були популярними і їх точно варто подивитись ще раз. Бо як кажуть, класика – вічна.

Зверніть увагу Фільми та серіали про втікачів, від яких не зможете відірватись

"Початок", 2010

Рейтинг IMDb: 8,8

Це науково-фантастичний трилер від Крістофера Нолана, який став найрейтинговішим бойовиком в історії кіно. Сюжет розповідає про тих, які можуть занурюватися у сни людей для маніпуляції їх підсвідомістю, виконуючи небезпечне завдання з імплантації ідей у мозок бізнесмена.

"Початок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фонтан", 2006

Рейтинг IMDb: 7,1

Сюжет розгортається у трьох тимчасових вимірах: у XVI столітті, у наші дні та в умовному майбутньому.

Теперішнє: талановитий онколог Том Крео відчайдушно шукає ліки від пухлини мозку, щоб урятувати свою смертельно хвору дружину Ізі.

Минуле: іспанський конкістадор Томас вирушає до Нового Світу на пошуки Дерева Життя, щоб урятувати свою королеву Ізабеллу від загибелі та інквізиції.

Майбутнє: чоловік у космічному міхурі (він же Том) медитує і летить до зірки Шибальба, що вмирає, разом зі старіючим Древом Життя. Він має надію воскресити Дерево й возз'єднатись із коханою.

"Фонтан": дивіться онлайн трейлер фільму

"У чужому ряду", 2002

Рейтинг IMDb: 6,5

Це напружений психологічний трилер, у якому незначне ДТП переростає в епічну та руйнівну війну двох чоловіків, що повністю змінює їхні життя. Молодий та амбітний адвокат і страховий брокер-невдаха починають запеклу війну одне проти одного, адже той зловісний день зіпсував найважливіші події у житті.

"У чужому ряду": дивіться онлайн трейлер фільму

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