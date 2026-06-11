Возможно, вы сейчас в поисках фильма на вечер, то 24 Канал рекомендует подборку фильмов, которые когда-то были популярны и их точно стоит посмотреть еще раз. Ведь, как говорится, классика – вечна.
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"Начало", 2010
Рейтинг IMDb: 8,8
Это научно-фантастический триллер Кристофера Нолана,, ставший самым рейтинговым боевиком в истории кино. Сюжет рассказывает о тех,, которые могут погружаться в сны людей для манипуляции их подсознанием,, выполняя опасное задание по имплантации идей в мозг бизнесмена.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Начало": смотрите онлайн трейлер фильма
"Фонтан", 2006
Рейтинг IMDb: 7,1
Сюжет разворачивается в трех временных измерениях: в XVI веке, в наши дни и в условном будущем.
Настоящее: талантливый онколог Том Крео отчаянно ищет лекарство от опухоли мозга, чтобы спасти свою смертельно больную жену Изи.
Прошлое: испанский конкистадор Томас отправляется в Новый Свет на поиски Древа Жизни, чтобы спасти свою королеву Изабеллу от гибели и инквизиции.
Будущее: мужчина в космическом пузыре (он же Том) медитирует и летит к умирающей звезде Шибальба, вместе со стареющим Древом Жизни. Он надеется воскресить Древо и воссоединиться с любимой.
"Фонтан": смотрите онлайн трейлер фильма
"В чужом ряду", 2002
Рейтинг IMDb: 6,5
Это напряженный психологический триллер, в котором незначительное ДТП перерастает в эпическую и разрушительную войну двух мужчин, которая полностью меняет их жизни. Молодой и амбициозный адвокат и страховой брокер-неудачник начинают ожесточенную войну друг против друга, ведь тот зловещий день испортил самые важные события в их жизни.
"В чужом ряду": смотрите онлайн трейлер фильма
В список также входят такие фильмы:
- "Гаттака" (рейтинг IMDb: 7,7);
- "Убийственный отдел" (рейтинг IMDb: 6,0);
- "Тринадцатый этаж" (рейтинг IMDb: 7,0);
- "Возвращение в Брайдсгед" (рейтинг IMDb: 6,6);
- "Интуиция" (рейтинг IMDb: 6,8).