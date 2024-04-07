Лучшие в истории кино: 3 детектива, которые хочется пересматривать снова и снова

Для любителей напряженных сюжетов, тайн и сложных загадок мы подготовили специальную подборку. Она содержит лучшие детективные фильмы всех времен, которые обязательно должны пересмотреть настоящие фанаты этого жанра.

В материале Кино 24 вы найдете трейлеры фильмов "Ножи наголо", "Остров проклятых" и, конечно, детективной классики "Шерлок Холмс: Игра теней". Читайте описания сюжетов и тщательно приготовьтесь к просмотру, вечер обещает быть таинственным.

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"Остров проклятых"

Двое американских судебных приставов направляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки из клиники для психически больных преступников.

Во время проведения расследования им придется попасть в водоворот лжи, урагана и смертельного бунта пациентов клиники, которые создают им на острове настоящую ловушку.

"Остров проклятых": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шерлок Холмс: Игра теней"

Когда кронпринца Австрии нашли мертвым, все следы, по мнению инспектора Лестрейда, указывали на самоубийство. Однако Шерлок Холмс приходит к выводу, что наследник престола был убит, и это убийство - лишь небольшой кусочек гораздо более грандиозной и зловещей мозаики, созданной профессором Мориарти.

"Шерлок Холмс: Игра теней": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ножи наголо"

Режиссер и сценарист Райан Джонсон снял детективный триллер "Ножи наголо".

Главный герой, любознательный детектив Бенуа Блан, расследует убийство известного романиста Гарлана Тромби, которое произошло в его собственном поместье в день празднования 85-летия. Для того чтобы установить личность убийцы, детективу придется разгадать сложный клубок ложных следов и лжи.

"Ножи наголо": смотрите онлайн трейлер фильма

Приглашайте друзей и проведите незабываемые выходные вместе с интригами и загадками, которые просто невозможно разгадать.