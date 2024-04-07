У матеріалі Кіно 24 ви знайдете трейлери фільмів "Ножі наголо", "Острів проклятих" та, звичайно, детективної класики "Шерлок Холмс: Гра тіней". Читайте описи сюжетів та ретельно приготуйтесь до перегляду, вечір обіцяє бути таємничим.

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"Острів проклятих"

Двоє американських судових приставів направляються на один з островів у штаті Массачусетс, щоб розслідувати зникнення пацієнтки з клініки для психічно хворих злочинців.

Під час проведення розслідування їм доведеться потрапити у вир брехні, урагану та смертельного бунту пацієнтів клініки, які створюють їм на острові справжню пастку.

"Острів проклятих": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шерлок Холмс: Гра тіней"

Коли кронпринца Австрії знайшли мертвим, всі сліди, на думку інспектора Лестрейда, вказували на самогубство. Проте Шерлок Холмс приходить до висновку, що спадкоємець престолу був убитий, і це вбивство — лише невеликий шматочок набагато більш грандіозної та зловісної мозаїки, створеної професором Моріарті.

"Шерлок Холмс: Гра тіней": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ножі наголо"

Режисер і сценарист Раян Джонсон зняв детективний трилер "Ножі наголо".

Головний герой, допитливий детектив Бенуа Блан, розслідує вбивство відомого романіста Гарлана Тромбі, яке сталося на його власному маєтку в день святкування 85-річчя. Для того, щоб встановити особу вбивці, детективу доведеться розгадати складний клубок хибних слідів та брехні.

"Ножі наголо": дивіться онлайн трейлер фільму

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