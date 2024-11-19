Об этом сообщает 24 Канал. В материале узнаете больше о звездных детях, а также, почему они не пойдут по стопам знаменитых родителей.

Смотрите также Карина из сериала "Реванш": где сейчас Дарья Трегубова и как выглядит в реальной жизни

Что известно о детях Анджелины Джоли и Брэда Питта

Мэддокс (22 года) – старший сын пары, который был усыновлен в Камбодже в 2002 году.

(22 года) – старший сын пары, который был усыновлен в Камбодже в 2002 году. Пакс (20 лет) – также усыновлен, этот парень родом из Вьетнама.

(20 лет) – также усыновлен, этот парень родом из Вьетнама. Захара (19 лет) – дочь, усыновлена в 2005 году в Эфиопии.

(19 лет) – дочь, усыновлена в 2005 году в Эфиопии. Шайло (18 лет) – биологическая дочь Брэда и Анджелины, родилась в 2006 году.

(18 лет) – биологическая дочь Брэда и Анджелины, родилась в 2006 году. Вивьен и Нокс (16 лет) – близнецы, биологические дети пары, рождены в 2008 году в Париже.

После развода родителей в 2016 году, дети остались с мамой, и, соответственно, не поддерживают тесного контакта с отцом. Это произошло в результате сложных судебных и эмоциональных обстоятельств, возникших после развода. Анджелина Джоли неоднократно подчеркивала, что ее дети не планируют идти по стопам знаменитых родителей.

Семья Джоли ведет закрытый образ жизни, стремясь избегать внимания СМИ и посторонних глаз. Дети, в частности Шайло и Нокс, стараются держаться как можно дальше от публичности. Они редко появляются на публике и сохраняют минимальный уровень активности в социальных сетях, предпочитая более спокойный образ жизни.

Мэддокс – старший сын, выбрал для себя научную карьеру, а не актерскую. Он окончил отделение биохимии в колледже естественных наук и биотехнологий, что является частью Университета Энс в Азии – одного из ведущих научных учреждений.

Пакс – еще один сын, который заинтересован в автомобилях и мотогонках. В 2024 году он попал в серьезное ДТП на велобайке, но, к счастью, не получил серьезных травм. Пакс также проявлял интерес к кинематографии и участвовал в работе на съемках фильмов Анджелины, в частности в роли ассистента режиссера. Он занимался съемкой и фото, и режиссер Пабло Ларраин даже отмечал, что Пакс имеет талант к фотографии.

Захара – сейчас учится в колледже Спелмана в Атланте,, штат Джорджия. Это один из самых престижных университетов для афроамериканок. Захара не отказывается от участия в светских мероприятиях вместе с мамой, однако старается сохранять приватность и не выступает на публике так активно, как другие члены семьи.

Шайло – биологическая дочь пары, сейчас активно занимается танцами.

Нокс и Вивьен – об их увлечениях пока известно немного. Они также стараются оставаться в тени. Однако известно, что Вивьен работала над первой театральной продюсерской деятельностью вместе со своей мамой.

Семья Джоли – это не только о популярных и талантливых родителях, но и детях, которые, каждый по-своему, выбирают свои пути в жизни. Они остаются как можно дальше от света софитов, не пытаясь повторять карьеры своих родителей, и ведут преимущественно закрытый образ жизни. Но, несмотря на это, дети продолжают оставаться в центре внимания, ведь их жизнь всегда будет предметом интереса для публики.