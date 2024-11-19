Про це повідомляє 24 Канал. У матеріалі дізнаєтесь більше про зіркових дітей, а також, чому вони не підуть стопами знаменитих батьків.

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Що відомо про дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Меддокс (22 роки) – старший син пари, який був усиновлений у Камбоджі у 2002 році.

(22 роки) – старший син пари, який був усиновлений у Камбоджі у 2002 році. Пакс (20 років) – також усиновлений, цей хлопець родом з В'єтнаму.

(20 років) – також усиновлений, цей хлопець родом з В'єтнаму. Захара (19 років) – дочка, усиновлена у 2005 році в Ефіопії.

(19 років) – дочка, усиновлена у 2005 році в Ефіопії. Шайло (18 років) – біологічна донька Бреда й Анджеліни, народилася у 2006 році.

(18 років) – біологічна донька Бреда й Анджеліни, народилася у 2006 році. Вів'єн та Нокс (16 років) – близнюки, біологічні діти пари, народжені у 2008 році в Парижі.

Після розлучення батьків у 2016 році, діти залишилися з мамою, і, відповідно, не підтримують тісного контакту з батьком. Це сталося в результаті складних судових та емоційних обставин, що виникли після розлучення. Анджеліна Джолі неодноразово підкреслювала, що її діти не планують йти по стопах знаменитих батьків.

Сім'я Джолі веде закритий спосіб життя, прагнучи уникати уваги ЗМІ та сторонніх очей. Діти, зокрема Шайло та Нокс, намагаються триматися якомога далі від публічності. Вони рідко з'являються на публіці й зберігають мінімальний рівень активності в соціальних мережах, надаючи перевагу більш спокійному способу життя.

Меддокс – старший син, обрав для себе наукову кар'єру, а не акторську. Він закінчив відділення біохімії в коледжі природничих наук та біотехнологій, що є частиною Університету Енс в Азії – одного з провідних наукових закладів.

Пакс – ще один син, який зацікавлений в автомобілях і мотоперегонах. У 2024 році він потрапив у серйозну ДТП на велобайку, але, на щастя, не отримав серйозних травм. Пакс також виявляв інтерес до кінематографії і брав участь у роботі на зйомках фільмів Анджеліни, зокрема в ролі асистента режисера. Він займався зйомкою і фото, і режисер Пабло Ларраїн навіть зазначав, що Пакс має хист до фотографії.

Захара – зараз навчається в коледжі Спелмана в Атланті, штат Джорджія. Це один із найпрестижніших університетів для афроамериканок. Захара не відмовляється від участі у світських заходах разом із мамою, проте намагається зберігати приватність і не виступає на публіці так активно, як інші члени родини.

Шайло – біологічна донька пари, наразі активно займається танцями.

Нокс та Вів'єн – про їхні захоплення наразі відомо небагато. Вони також намагаються залишатися в тіні. Однак відомо, що Вів'єн працювала над першою театральною продюсерською діяльністю разом зі своєю мамою.

Сім'я Джолі – це не тільки про популярних та талановитих батьків, але й дітей, які, кожен по-своєму, обирають свої шляхи в житті. Вони залишаються якомога далі від світла софітів, не намагаючись повторювати кар'єри своїх батьків, і ведуть переважно закритий спосіб життя. Але, попри це, діти продовжують залишатися в центрі уваги, адже їхнє життя завжди буде предметом інтересу для публіки.