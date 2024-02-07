Читайте в материале 24 Канала, какие дети удивили даже профессионалов своими навыками на съемках. И в каком возрасте маленькие дебютанты поделились своим талантом с миром.
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Дети, которые профессионально дебютировали в кино
Эбигейл Бреслин – 10 лет
Ранее Эбигейл Бреслин, которой было всего лишь 10 лет, успешно показала свой профессионализм в фильме "Маленькая мисс Счастье". А сегодня она занимает восьмое место в рейтинге самых богатых молодых звезд Голливуда по версии журнала Forbes.
"Маленькая мисс Счастье": смотрите онлайн трейлер фильма
Хейли Стайнфельд – 14 лет
Во время отбора актрисы на роль 14-летней Мэтти Росс, которая в фильме "Настоящее мужество" мстит за смерть отца, создатели рассмотрели 15 тысяч кандидаток. Завершив поиск, их выбор остановился на тогда еще малоизвестной Хейли. Этот выбор оказался удачным – ее дебют поразил всех, и фильм получил 10 номинаций на премию Оскар.
"Настоящее мужество": смотрите онлайн трейлер фильма
Томас Тургус – 11 лет
Одиннадцатилетний актер Томас Тургус взял на себя главную роль в фильме "Это Англия", где он исполнил роль мальчика, который попал в среду скинхедов.
Отмечают, что он удивил зрителей даже больше, чем некоторые взрослые актеры, умело выражая эмоции через мимику, интонацию и тембр голоса. Справившись со сложностями этого фильма, он проявился как настоящий профессионал.
"Это Англия": смотрите онлайн трейлер фильма
Джастин Генри – 8 лет
В фильме "Крамер против Крамера" Джастин играл рядом с выдающимися актерами, такими как Дастин Хоффман и Мерил Стрип, и его актерское мастерство ничем не уступало их.
Несмотря на свой возраст, он удачно передавал реалистичные чувства ребенка, оказавшегося перед трудными выборами в жизни. Даже импровизированная сцена с мороженым, которая не была включена в сценарий, оказалась у него совершенной.
"Крамер против Крамера": смотрите онлайн трейлер фильма
Кирстен Данст – 10 лет
Когда Кирстен Данст было всего 10 лет, она получила славу благодаря роли девочки-вампира в фильме "Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира".
Один из звездных партнеров маленькой актрисы, Брэд Питт, поработав с ней, поделился впечатлениями со своими коллегами.
Она – ребенок душой, но умом – 30-летняя женщина. Общаться с ней интереснее, чем с большинством взрослых актрис,
– сказал Питт.
"Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира": смотрите онлайн трейлер фильма