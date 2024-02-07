Читайте в материале 24 Канала, какие дети удивили даже профессионалов своими навыками на съемках. И в каком возрасте маленькие дебютанты поделились своим талантом с миром.

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Дети, которые профессионально дебютировали в кино

Эбигейл Бреслин – 10 лет

Ранее Эбигейл Бреслин, которой было всего лишь 10 лет, успешно показала свой профессионализм в фильме "Маленькая мисс Счастье". А сегодня она занимает восьмое место в рейтинге самых богатых молодых звезд Голливуда по версии журнала Forbes.

"Маленькая мисс Счастье": смотрите онлайн трейлер фильма

Хейли Стайнфельд – 14 лет

Во время отбора актрисы на роль 14-летней Мэтти Росс, которая в фильме "Настоящее мужество" мстит за смерть отца, создатели рассмотрели 15 тысяч кандидаток. Завершив поиск, их выбор остановился на тогда еще малоизвестной Хейли. Этот выбор оказался удачным – ее дебют поразил всех, и фильм получил 10 номинаций на премию Оскар.

"Настоящее мужество": смотрите онлайн трейлер фильма

Томас Тургус – 11 лет

Одиннадцатилетний актер Томас Тургус взял на себя главную роль в фильме "Это Англия", где он исполнил роль мальчика, который попал в среду скинхедов.

Отмечают, что он удивил зрителей даже больше, чем некоторые взрослые актеры, умело выражая эмоции через мимику, интонацию и тембр голоса. Справившись со сложностями этого фильма, он проявился как настоящий профессионал.

"Это Англия": смотрите онлайн трейлер фильма

Джастин Генри – 8 лет

В фильме "Крамер против Крамера" Джастин играл рядом с выдающимися актерами, такими как Дастин Хоффман и Мерил Стрип, и его актерское мастерство ничем не уступало их.

Несмотря на свой возраст, он удачно передавал реалистичные чувства ребенка, оказавшегося перед трудными выборами в жизни. Даже импровизированная сцена с мороженым, которая не была включена в сценарий, оказалась у него совершенной.

"Крамер против Крамера": смотрите онлайн трейлер фильма

Кирстен Данст – 10 лет

Когда Кирстен Данст было всего 10 лет, она получила славу благодаря роли девочки-вампира в фильме "Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира".

Один из звездных партнеров маленькой актрисы, Брэд Питт, поработав с ней, поделился впечатлениями со своими коллегами.

Она – ребенок душой, но умом – 30-летняя женщина. Общаться с ней интереснее, чем с большинством взрослых актрис,

– сказал Питт.

"Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира": смотрите онлайн трейлер фильма