5 детей знаменитостей, которые лишились фамилий своих популярных родителей

Быть ребенком знаменитости имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны ты уже популярен и известен, а с другой тебе трудно оправдать ожидания и проложить собственный путь к успеху.

Дети некоторых голливудских звезд отказались от фамилий своих известных родителей. Кто-то лишь частично изменил свое имя и фамилию, а кто-то пошел на кардинальные шаги.

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Сури Круз – Сури Ноэль

Дочь американских актеров Кэти Холмс и Тома Круза Сури закончила среднюю школу и поступила в университет. На выпускной церемонии ее фамилия засветилась в программе не как Круз, а как Ноэль – это второе имя Кэти Холмс.

Шайло Джоли-Питт – Шайло Джоли

В свой 18 день рождения Шайло Джоли-Питт подала заявление на то, чтобы официально изъять приставку Питт из своей фамилии. Кроме нее, 15-летняя Вивьен в титрах фильма "Аутсайдеры" тоже была указала без фамилии отца. Приставки "Питт" избавилась и Захара, которая при вступлении в общество Alpha Kappa Alpha представилась как "Захара Марли Джоли".



Анджелина Джоли с детьми (Шайло – крайняя слева) / Фото Getty Images

Малия Обама – Малия Энн

Дочь Барака и Мишель Обамы в 25 лет дебютировала с собственным короткометражным фильмом, в котором представилась как Малия Энн. Очевидно, она захотела избежать предвзятости к ней как к дочери президента. Энн – это ее второе имя.

Таннер Эль Шнайдер – Эль Кинг

Дочь комика Роба Шнайдера и модели Лондон Кинг сменила имя, когда решила заниматься музыкой. Она подчеркивала, что хочет обрести независимость, быть самой собой и работать только для себя.

Николас Коппола – Николас Кейдж

Юный Николас Кейдж в 80-х годах отказался от фамилии, которая могла бы на самом деле помочь ему достичь успеха. Ведь его дядя Фрэнсис Форд Коппола получил Оскар. И Николас решил, что хочет избавиться от ассоциаций с известным родственником.